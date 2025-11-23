Che tempo che fa, la puntata più triste: l'addio speciale a Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio Stasera 23 novembre CTCF va in onda a poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, storica ospite del talk di Fazio: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda oggi – domenica 23 novembre – alle 19.30 sul NOVE con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, arriva in un momento particolare. Mentre il programma continua a proporre interviste a grandi personalità del mondo culturale, artistico e scientifico, questa settimana l’appuntamento si carica di un’emozione inaspettata e profonda: la scomparsa di Ornella Vanoni, ospite storica e amica del salotto di Fazio. Ecco le anticipazioni della puntata.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti del 23 novembre 2025

Nonostante il clima di grande tristezza, Che Tempo Che Fa mantiene la sua consueta scaletta ricca di contenuti. Tra gli ospiti principali figurano Aldo, Giovanni e Giacomo, che presenteranno il film-documentario "Attitudini: Nessuna" di Sophie Chiarello, un viaggio che ripercorre le radici creative del trio e la forza della loro amicizia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In studio arriverà anche Roberto Saviano, che sta portando nei teatri il recital "L’amore mio non muore", tratto dal suo ultimo romanzo. Una performance che unisce impegno civile, memoria e narrazione, segnando il ritorno dello scrittore sul palcoscenico con un progetto carico di intensità.

L’addio a Ornella Vanoni, il volto più amato del programma

Quella di domenica sarà però la puntata più dolorosa della stagione. A poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, il programma si ritrova a salutare una presenza che per anni ha illuminato lo studio con ironia e grazia. L’ultima apparizione televisiva della cantante milanese risale allo scorso 2 novembre, proprio nello studio di Che tempo che fa. Il cordoglio di Fabio Fazio si è manifestato in un post commosso: "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo". Accanto a lui, la voce affettuosa di Luciana Littizzetto, che ha scritto: "Tesora mia adorata", ricordando il legame speciale con la cantante. Non è ancora stato annunciato il formato dell’omaggio, ma è quasi certo che la puntata dedicherà un momento importante al ricordo della Vanoni.

Potrebbe interessarti anche