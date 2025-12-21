Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner) Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo Che Fa del 21 dicembre 2025: Christian De Sica e la Coppa Davis di tennis, tra interviste e il Tavolo conclusivo

A pochi giorni dal Natale, Fabio Fazio dona ai telespettatori di "Che tempo che fa" un regalo d’eccezione: per la prima volta sul Nove, il talk ospita Roberto Benigni, attore, regista e comico che non ha bisogno di presentazioni. La puntata di questa sera, domenica 21 dicembre, non si limita, comunque, alla preziosa presenza dell’artista toscano. Come d’abitudine, il conduttore condivide la scena con Luciana Littizzetto, nell’immancabile pagina comica del programma, e con Filippa Lagerbäck, che nel corso della serata introduce gli ospiti di puntata. Ma addentriamoci, adesso, nell’odierna puntata dello show.

Anticipazioni Che tempo Che fa, gli ospiti di stasera (21 dicembre)

Possiamo definirlo, senza esitazioni, uno degli artisti italiani più amati nel mondo da ormai diversi decenni: Roberto Benigni approda per la prima volta sul Nove a "Che tempo che fa". Un’adeguata presentazione richiederebbe non poco spazio ma, sintetizzando, diciamo che dai tempi della corrosiva comicità di "Berlinguer ti voglio bene" alle platee internazionali per "La vita e bella" (premi Oscar inclusi), fino alla recente esperienza con "Pietro – Un uomo nel vento", racconto dedicato a una figura cardine della Storia trasmesso da Rai 1 il 10 dicembre in prima serata, il grande artista ha attraversato generazioni e disparate tematiche con immutato sucesso. L’incontro con Fabio Fazio si preannuncia imperdibile.

Preziosa è però anche l’intervista doppia al tennista Flavio Cobolli e al capitano non giocatore Filippo Volandri, tra i protagonisti assoluti (insieme a Matteo Berrettini) della recente coppa Davis vinta , in finale contro il Belgio, dalla nazionale italiana di tennis. Si tratta del terzo trionfo consecutivo (e il quarto della nostra storia), reso ancora più eroico dall’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ovvero i nostri primatisti nazionali.

Si parla di cinema e televisione con Christian De Sica, dal 2 gennaio protagonista della seconda stagione di "Gigolò per caso – La sex guru", diretto da Eros Puglielli. Lo stesso regista ha diretto l’attore anche in "Agata Christian – Delitto sulle Nevi", commedia gialla in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 5 febbraio.

Per la pagina dedicata all’attualità, Fabio Fazio discute con: lo scrittore Paolo Giordano, autore di La solitudine dei numeri primi e Tasmania; padre Gabriel Romanelli, che opera nella Sacra Famiglia a Gaza; il virologo Roberto Burioni; la giornalista Cecilia Sala; Ferruccio de Bortoli del Corriere della Sera; Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini de La Repubblica.

Lo spazio "Il Tavolo"

La pagina de "Il Tavolo" occupa la parte finale della trasmissione, che si inoltra ben oltre la mezzanotte. Qui, in momenti di ironia e leggerezza, siedono tanti amici e volti cari al talk di Fabio Fazio. Questa sera vediamo: Nino Frassica; Mara Maionichi; Gigi Marzullo; Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani / Lapo Elkann; Francesco Paolantoni; Diego Abatantuono; Orietta Berti; Alessia Marcuzzi; Giucas Casella.

A loro si aggiungono: Cristiano Malgioglio, che canta la sua nuova canzone "Chi lo sa"; Fabio Rovazzi, co-conduttore, con Federica Panicucci, del Capodanno di Canale 5. E tornano, per l’occasione, anche Christian De Sica, Flavio Cobolli e Filippo Volandri.

Che tempo che fa, ultima puntata: quando torna in onda

Dopo la puntata in onda stasera, 21 dicembre, Che tempo che fa chiuderà i battenti per la consueta pausa invernale. Il talk show del Nove resterà in ferie tre settimana e tornerà in onda domenica 18 gennaio con una puntata speciale. Fazio ha già annunciato che la prima emissione del 2026 sarà totalmente dedicata ad Ornella Vanoni, la cantante scomparsa lo scorso 21 novembre: si intitolerà #OrnellaSenzaFine.

