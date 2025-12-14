Che Tempo Che Fa: da Fazio Lucio Corsi e le stelle di Masterchef: le anticipazioni La nuova puntata di Che Tempo Che Fa torna il 14 dicembre 2025 con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, tra interviste, comicità e il celebre Tavolo

Attualità, intrattenimento e storie dal mondo si intrecciano nella puntata di "Che tempo che fa" in onda questa sera, domenica 14 dicembre, in diretta sul Nove a partire dalle 19.30. Al timone del programma c’è come sempre Fabio Fazio, affiancato dall’ironia tagliente di Luciana Littizzetto e dalla presenza elegante di Filippa Lagerbäck, che accompagna il pubblico nell’incontro con gli ospiti della serata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera

Anticipazioni Che tempo Che fa, gli ospiti di stasera (14 dicembre)

Stasera la puntata di Che tempo che fa si apre all’insegna della comicità con Alessandro Siani, protagonista dei palcoscenici italiani grazie al suo nuovo spettacolo teatrale "Fake News". Nato come evoluzione del progetto televisivo Off Line, lo show è un viaggio satirico nella contemporaneità: tra inganni digitali, falsità quotidiane, slogan politici e l’invasione dell’intelligenza artificiale, Siani mescola risate e riflessioni sul presente.

Spazio poi ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, volti storici di MasterChef Italia, giunto alla quindicesima edizione, iniziata giovedì 11 dicembre su Sky Uno con la prima puntata dell’edizione 2025 che ha già entusiasmato il pubblico (QUI le reazioni social). I due giudici raccontano i primi momenti del talent, dalle selezioni iniziali alle prove più iconiche – Mystery Box, Invention Test, Skill e Pressure Test – in una stagione che promette colpi di scena continui.

Non mancherà il consueto spazio dedicato all’ospite musicale, che stasera sarà Lucio Corsi, rivelazione assoluta del 2025 e artista più cercato dell’anno su Google Italia. Il cantautore toscano, secondo al Festival di Sanremo alle spalle di Olly, si esibisce dal vivo con "Notte di Natale", il singolo uscito il 21 novembre. Dopo l’affermazione dell’album Volevo essere un duro e la vittoria del Premio della Critica Mia Martini al 75° Festival di Sanremo, Corsi si conferma una delle voci più originali della scena musicale italiana.

Ritorna in studio anche Roberto Saviano, che presenta nuovamente il progetto teatrale "L’amore mio non muore", ispirato all’omonimo romanzo. Un recital che fonde narrazione, musica e impegno civile per esplorare le molte sfumature dell’amore: quello che protegge, quello che ferisce, quello che non si arrende.

La carrellata di ospiti stasera a Che tempo che fa continuerà con l’economista Carlo Cottarelli, lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, autore del saggio Farsi male. Variazioni sul masochismo, Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri, la giornalista Cecilia Sala e l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini. Per i temi scientifici e sanitari intervengono anche Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia al San Raffaele, e lo scrittore Michele Serra.

Il gran finale con "Il Tavolo"

Come da tradizione, la serata sul Nove si conclude con "Che tempo che fa – Il Tavolo", il momento più informale e imprevedibile del programma. Accanto a Fazio siedono volti amatissimi dal pubblico: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani, La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Giucas Casella.

Tra gli ospiti della seconda parte anche Serena Autieri, che presenta il libro Baciarsi a Napoli. Viaggio sentimentale nel cuore di una città; Giovanni Esposito, impegnato tra cinema e teatro con Jay Kelly su Netflix e Benvenuti in casa Esposito; e nuovamente Alessandro Siani.

