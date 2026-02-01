Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini Questa domenica a Che Tempo Che Fa, Belen Rodriguez e Geolier saranno protagonisti della nuova puntata con interviste, comicità e musica.

Oggi, domenica 1 febbraio 2026 torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio su NOVE. La puntata si preannuncia ricca di ospiti di spicco, interviste esclusive e momenti di intrattenimento. Tra i protagonisti della serata ci saranno Belen Rodriguez, alla guida della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, e il giovane talento della musica Geolier, che presenterà il suo ultimo album Tutto è possibile. Non mancheranno poi Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e il consueto "Tavolo" ricco di risate e riflessioni.

Belen Rodriguez torna a Che Tempo Che Fa: tra carriera e vita privata

Dopo il successo delle passate edizioni di Only Fun – Comico Show, Belen Rodriguez torna sotto i riflettori di Che Tempo Che Fa con una presenza che promette scintille. La showgirl argentina, da anni tra le protagoniste della televisione italiana, potrebbe tornare a parlare anche della sua vita privata: un paio d’anni fa, infatti, a Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino aveva raccontato la sua verità sulla rottura con Belen. La presenza della Rodriguez potrebbe quindi offrire nuovi dettagli o curiosità sulla coppia più seguita del gossip italiano.

Ma la puntata non sarà solo gossip: Belen parlerà anche della nuova edizione del programma comico del NOVE, raccontando aneddoti dietro le quinte e anticipazioni sui concorrenti e le performance più divertenti. L’intervista promette di mescolare leggerezza, ironia e momenti più riflessivi, tipici dello stile di Fazio, in cui gli ospiti hanno sempre la possibilità di mostrarsi anche in un lato più autentico.

Geolier in studio con l’album Tutto è possibile: musica e storie di successo

A completare il parterre degli ospiti principali, Geolier farà il suo debutto a Che Tempo Che Fa portando la sua energia e la musica del suo nuovo album Tutto è possibile. Il giovane artista napoletano racconterà il percorso che lo ha portato al successo, condividendo esperienze, ispirazioni e curiosità legate alla realizzazione dei brani.

L’intervista a Geolier sarà anche un’occasione per i fan di conoscere più da vicino il suo mondo, fatto di impegno, creatività e passione per la musica. Non mancheranno momenti leggeri e divertenti, come accade spesso nello spazio dedicato agli artisti emergenti dello show, che combina intrattenimento e approfondimento culturale. Oltre agli ospiti principali, la puntata includerà il consueto commento di attualità, la copertina di Michele Serra, lo spazio scientifico con Roberto Burioni, la "letterina" di Luciana Littizzetto e il Tavolo, vero cuore comico della trasmissione.

Fazio ospita Alberto Trentini

La puntata di Che Tempo Che Fa dell’1 febbraio 2026 ospiterà Alberto Trentini, operatore umanitario originario di Venezia, tornato libero dopo una lunga e controversa detenzione in Venezuela. Trentini era stato fermato il 15 novembre 2024 e ha trascorso 423 giorni in carcere a Caracas prima del rilascio.

La notizia della sua presenza in studio è stata diffusa da Fabio Fazio attraverso i propri profili social, accompagnata da un messaggio molto sentito che ripercorre l’attesa, la mobilitazione e la partecipazione emotiva che hanno accompagnato tutta la vicenda:

"423 giorni. È un’eternità, è più di un anno di vita. In questi 423 giorni siamo stati in ansia, abbiamo cercato di aiutarlo così come abbiamo potuto: c’è chi ha pregato per lui, chi ha fatto appelli, chi ha fatto cortei. La sua mamma è stata fortissima, unica, ha avuto un coraggio da leoni. Ebbene, si realizza per quel che mi riguarda un sogno vero e proprio: domenica, infatti, avremo in studio Alberto Trentini. Potrò abbracciarlo per me e per tutti voi e finalmente potremo scrivere la parola ‘fine’ nel modo migliore a questa storia così dolorosa che abbiamo vissuto tutti insieme".

