Che Tempo Che Fa, da Fazio Greta Thunberg e l'attore più amato d'Italia: le anticipazioni Stasera 2 novembre nuova puntata del talk sul canale Nove: in studio anche Margaret Atwood e Antonella Clerici

Oggi, domenica 2 novembre 2025 torna una nuova puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, accompagnato dai fedeli Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, in onda dalle 19.30 sul NOVE. La serata promette emozioni e riflessioni, tra ospiti internazionali, grandi personalità italiane e momenti di intrattenimento. Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente l’intervista a Greta Thunberg, attivista svedese simbolo della lotta globale per il clima, ma anche il ritorno in studio di Antonella Clerici, che porterà con sé sorprese e anticipazioni sulla nuova stagione di The Voice Senior su Rai 1. Ecco tutte le anticipazioni e il cast completo di ospiti della puntata

Anticipazioni Che tempo che fa, Fazio ospita Greta Thunberg

A soli 22 anni, Greta Thunberg è diventata una voce imprescindibile nelle battaglie ambientali mondiali. Nata a Stoccolma nel 2003, ha iniziato il suo percorso di attivista con scioperi scolastici per il clima, trasformando la protesta individuale in un fenomeno globale. Nel corso dell’ultimo anno, Thunberg ha partecipato alla Gaza Freedom Flotilla, missione navale per rompere il blocco della Striscia di Gaza, dove ha vissuto esperienze drammatiche che ha poi raccontato con coraggio, tra detenzione e insulti subiti. Oggi a Che Tempo Che Fa, Greta racconterà la sua esperienza diretta e condividerà la sua visione sul futuro del pianeta, offrendo agli spettatori una riflessione intensa su ambiente, diritti umani e impegno civico. La sua presenza rappresenta un momento di grande valore per la trasmissione, che continua a ospitare figure di spicco della politica, della cultura e della scienza, mescolando informazione e intrattenimento.

Antonella Clerici: il ritorno sul NOVE e le novità di The Voice Senior

La di Che tempo che fa in onda stasera 2 novembre sul Nove sarà anche un’occasione speciale per festeggiare il ritorno di Antonella Clerici in studio, una delle figure più amate della televisione italiana. La conduttrice porterà con sé aneddoti, progetti futuri e anticipazioni sulla nuova edizione di The Voice Senior, in partenza dal prossimo 14 novembre in prima serata su Rai Uno. Con la sua presenza, Antonella Clerici diventa la terza "signora della Rai" a sedersi in questa edizione nel salotto di Fazio, dopo Mara Venier e Milly Carlucci, suscitando curiosità e, secondo alcuni, anche qualche malumore tra i dirigenti della tv pubblica, poco felici di vedere volti simbolo della Rai partecipare a show della concorrenza.

Che tempo che fa, tutti gli ospiti di stasera 2 novembre

Tra gli altri invitati di oggi spicca la scrittrice canadese Margaret Atwood, celebre in tutto il mondo per romanzi come Il racconto dell’ancella e prossima al debutto con la sua autobiografia Le nostre vite. Sfileranno davanti a Fabio Fazio anche Luca Argentero, uno degli attori più amati d’Italia, e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi Una famiglia sottosopra, e altre personalità del mondo della cultura e dello spettacolo: Ornella Vanoni, Gad Lerner, gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, Nello Scavo di Avvenire, Roberto Burioni e Paolo Veronesi, in occasione del centenario della nascita del padre, protagonista del volume 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo, curato da Eliana Liotta, oltre a Michele Serra.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi c’è oggi

A seguire, per "Che tempo che fa – il Tavolo", ci saranno Antonella Clerici, le suore protagoniste di La Cucina delle Monache (Suor Myriam e Suor Eleonora), Carl Brave in live con il nuovo singolo Occhiaie, Nino Frassica, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, la Signora Coriandoli, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella e Gigi Marzullo.

