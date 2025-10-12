Che Tempo Che Fa, da Fazio Milly Carlucci e la cantante più amata d'Italia: le anticipazioni Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del canale Nove: da Edoardo Leo a Panariello, chi ci sarà stasera 12 ottobre 2025.

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio che ogni domenica sera tiene compagnia al pubblico con interviste, ironia e momenti di grande televisione. Dopo l’ottimo debutto di share della scorsa settimana, la trasmissione torna domenica 12 ottobre 2025 alle 19.30 su NOVE e in streaming su NOVE.tv e discovery+, con una nuova serie di ospiti e rubriche imperdibili. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (12 ottobre 2025): Milly Carlucci, Annalisa, Edoardo Leo

Al fianco di Fazio, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto – pronta a far sorridere con la sua immancabile "letterina" – e Filippa Lagerbäck, presenza discreta e garbata che accompagna i momenti di dialogo con gli ospiti.

La protagonista musicale della serata sarà invece Annalisa, che salirà sul palco di Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo album, Ma io sono fuoco. Un progetto molto atteso, che conferma la maturità artistica di una delle cantautrici più amate del panorama pop italiano. Dopo i successi estivi e la sua presenza costante nelle classifiche, l’artista ligure racconterà in studio la genesi del disco e le emozioni che l’hanno accompagnata nella scrittura dei nuovi brani. La sua partecipazione promette di essere uno dei momenti più intensi e seguiti della puntata, tra musica, parole e la consueta capacità di Fabio Fazio di mettere a proprio agio i suoi ospiti.

Spazio anche al comico Giorgio Panariello, protagonista del tour "E se domani…", e all’attore Edoardo Leo, protagonista del film "Per te", tratto dalla commovente storia vera di Paolo Piccoli, un padre colpito dall’Alzheimer ad appena 43 anni. Oggi a Che tempo che fa, inoltre, vedremo anche il debutto di Milly Carlucci sul Nove. La conduttrice simbolo della Rai, ieri sera protagonista sulla prima rete alla guida della terza puntata di Ballando con le stelle, sarà l’ospite di punta della puntata. È il secondo colpaccio consecutivo di Fazio, che la scorsa settimana aveva arruolato per la sua puntata un’altra stella della tv pubblica, Mara Venier, che quest’anno parteciperà frequentemente al talk del Nove (ma oggi – salvo sorprese – la sua presenza non è annunciata).

Gli altri ospiti oggi a Che tempo che fa

Ma non finisce qui. Oggi Che tempo che fa ospiterà anche altri personaggi illlustri come Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Nello Scavo, Gianrico Carofiglio, Roberto Burioni e Antonio Di Bella.

Il Tavolo, la letterina e gli altri ospiti

Oltre alla presenza dei suddetti ospiti, non mancheranno gli appuntamenti che ormai rendono Che Tempo Che Fa un vero e proprio classico della domenica televisiva. Ci sarà spazio per l’attualità e la divulgazione scientifica con Roberto Burioni, la comicità graffiante di Luciana Littizzetto e naturalmente il "Tavolo", il momento più conviviale e leggero del programma, dove tra risate e aneddoti si alternano ospiti e amici dello show. Questi i nomi che parteciperanno alla ‘tavola rotonda’ conclusiva del talk show di Fazio:

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

Che tempo che fa va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

