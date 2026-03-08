Che Tempo Che Fa, le anticipazioni: da Fabio Fazio due regine di Sanremo. Chi sono e cosa vedremo Oggi, domenica 8 marzo 2026 va in onda sul NOVE una nuova puntata del talk: Patty Pravo e Arisa direttamente da Sanremo, ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Non è domenica sul NOVE senza una nuova puntata di Che tempo che fa: in onda oggi, 8 marzo, a partire dalle 19.30 il talk condotto da Fabio Fazio è all’insegna del ritmo sanremese, ma si parla anche di stretta attualità. Trasmesso anche in streaming su discovery+, il programma si avvale della presenza di Filippa Lagerbäck, che introduce i vari ospiti, e della satira di Luciana Littizzetto, spalla ideale di Fazio.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 8 marzo 2026

Patty Pravo è da decenni una delle colonne della nostra musica popolare, adesso reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Opera (per lei scritto da Giovanni Caccamo). Nel 2026 festeggia i sessant’anni di una carriera segnata da successi rimasti nella memoria collettiva, da Pazza idea a La bambola, da Pensiero stupendo a E dimmi che non vuoi morire. Un traguardo celebrato stasera con Fabio Fazio e presto con un nuovo tour nei teatri italiani.

La musica resta al centro della serata anche con Arisa, che interpreta dal vivo Magica favola, il brano con cui ha conquistato il quarto posto all’ultimo Sanremo. La sua storia con il Festival è lunga: dopo il successo tra le Nuove Proposte nel Festival di Sanremo 2009 con Sincerità, ha ottenuto altri risultati importanti, tra cui la vittoria nel 2014 con Controvento. In televisione è attualmente anche tra i coach del talent The Voice Generations.

Spazio poi alla cultura e al racconto teatrale con Stefano Massini, tra gli autori italiani più rappresentati nel mondo e vincitore di cinque Tony Award per Lehman Trilogy. L’occasione è la presentazione dell’evento televisivo Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin, in onda mercoledì 11 marzo sul NOVE.

In occasione della Giornata internazionale della donna, la puntata dedica inoltre uno spazio di riflessione ai temi dell’educazione affettiva. In studio arrivano Gino Cecchettin, padre di Giulia, e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin. Con loro prende il via nel programma un ciclo di incontri dedicato al rispetto, alle relazioni e alla formazione emotiva.

Nel corso della serata interviene anche Massimo Lopez,per parlare del suo spettacolo teatrale Massimo Lopez Show. E poi diverse autorevoli firme del giornalismo e dell’analisi politica: il critico televisivo del Corriere della Sera Aldo Grasso, autore del libro Cara televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti; l’editorialista di La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; il direttore de Il Post Francesco Costa; il virologo Roberto Burioni.

Il Tavolo

La lunga fase finale Che tempo che fa – Il Tavolo si protrae fino all’1.00: qui il ritmo cambia e l’atmosfera diventa più leggera, piena di battute e improvvisazioni. Seduti attorno al Tavolo ci sono ospiti fissi o cari al programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini, Ubaldo Pantani come Lapo, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio, Paolo Rossi, Giucas Casella.

Alla compagnia si aggiungono anche Raul Cremona, attualmente in tournée con lo spettacolo Bravissssssimo!, e lo sciatore Simone Deromedis, reduce dalla medaglia d’oro nello skicross alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. A prendere parte all’informale chiacchierata tornano pure Arisa e Massimo Lopez.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 8 marzo, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

