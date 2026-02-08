Trova nel Magazine
Che tempo che fa, anticipazioni 8 febbraio: Fazio 'soffia' Luca Argentero e Mara Venier alla Rai

Torna Che tempo che fa: Valeria Golino in studio da Fabio Fazio, nuove imitazioni e tutti i dettagli sulla puntata.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Questa domenica sera si rinnova l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio che continua a essere uno dei punti di riferimento del panorama televisivo italiano. La puntata in onda oggi, 8 febbraio 2026 sul NOVE promette una serata ricca di contenuti, tra interviste di spessore, momenti di ironia e ospiti molto attesi. Accanto a Fazio, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Al centro della serata, il cinema, la comicità e il racconto dell’attualità attraverso le storie dei protagonisti. Ecco tutti gli ospiti che vedremo stasera in puntata.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti dell’8 febbraio 2026o

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Che tempo che fa spicca senza dubbio Valeria Golino. Attrice e regista apprezzata a livello internazionale, la Golino sarà in studio a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film La gioia, che arriverà nelle sale il 12 febbraio.

L’intervista con Fabio Fazio sarà l’occasione per ripercorrere una carriera intensa e ricca di successi, ma anche per approfondire il nuovo progetto cinematografico. Valeria Golino, da sempre molto selettiva nelle sue apparizioni televisive, si racconterà tra aneddoti professionali e riflessioni personali, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sul suo percorso artistico. Il dialogo promette di essere uno dei momenti più intensi della serata, in perfetto equilibrio tra approfondimento e leggerezza, cifra distintiva del programma. I telespettatori potranno scoprire curiosità sul film, sul lavoro sul set e sulle scelte che hanno segnato la sua evoluzione come attrice e regista.

Tra gli ospiti della puntata di oggi spiccano anche Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, di nuovo insieme per la quarta volta nel progetto "Portobello", serie HBO Original che ripercorre la drammatica vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. L’opera, presentata in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, debutterà il 20 febbraio su HBO Max.

Durante la diretta ci sarà spazio anche per Luca Argentero e Giulia Michelini, volti principali di "Motorvalley", nuova serie diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, liberamente ispirata al film Veloce come il vento e in uscita martedì 10 febbraio su Netflix. Argentero, inoltre, è attesissim anche su Rai 1 per la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction che l’ha consacrato nel gotha degli attori più amati d’Italia.

Completano il parterre della serata Antonio Scurati; Gherardo Colombo, autore del saggio La giustizia italiana in 10 risposte; Francesco Costa, direttore de Il Post; Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera; gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; e Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffael

Ubaldo Pantani e la comicità dell’imitazione

Non mancherà lo spazio dedicato all’intrattenimento puro alla presenza di Ubaldo Pantani. Il comico porterà in studio una nuova imitazione, questa volta nei panni di Leonardo Del Vecchio, destinata a diventare uno dei momenti più commentati della puntata, capace di strappare risate e di accendere il confronto anche tra il pubblico a casa e sui social network.

Infine, sazio come di consueto a Il Tavolo, l’appendice finale di Che tempo che fa in cui Fazio si intrattiene con vip di ogni tipo. Oggi parteciparanno:

  • Mara Venier
  • Ivana Spagna
  • Nino Frassica
  • Orietta Berti
  • Mara Maionchi
  • Alessia Marcuzzi
  • Lello Arena
  • Raul Cremona
  • Ninna Quario
  • Francesco Paolantoni
  • Gigi Marzullo
  • la Signora Coriandoli
  • Ubaldo Pantani
  • Giucas Casella.

Programmi

