Che Tempo Che Fa: da Fazio la vera star di Sandokan e il duo Sara Errani-Jasmine Paolini Domenica 7 dicembre, Fabio Fazio ospita le due medaglie d’oro olimpiche per raccontare successi, curiosità e la loro amicizia fuori dal campo.

Oggi, domenica 7 dicembre torna su NOVE una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, confermandosi come uno dei programmi più seguiti della serata. Con i quasi 2 milioni di telespettatori e un share dell’11% della scorsa settimana, la trasmissione continua a conquistare il pubblico grazie a contenuti di qualità, ospiti d’eccezione e momenti di intrattenimento unici. Fabio Fazio accoglierà due protagoniste assolute dello sport italiano, pronte a raccontare i loro successi, la loro storia e curiosità mai svelate prima. Tra interviste, aneddoti e sorrisi, la puntata promette emozioni. Ecco tutte le anticipazioni della diretta in programma oggi, domenica 7 dicembre 2025.

Anticipazioni Che tempo che fa, Sara Errani e Jasmine Paolini da Fabio Fazio

Oggi a Che tempo che fa ci saranno le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini, pronta a condividere con Fabio Fazio il racconto delle loro straordinarie carriere. Dall’oro olimpico di Parigi 2024 ai trionfi nei tornei WTA 1000, le due tenniste hanno segnato la storia del tennis italiano con successi indimenticabili. L’intervista racconterà non solo i trofei e i record, ma anche il legame speciale tra le due: un’amicizia fatta di complicità, risate e gesti simbolici come le "felpe grigie" acquistate prima della finale olimpica. Sara Errani, con il Career Golden Slam completato e il record di vittorie ufficiali in singolare in Italia, e Jasmine Paolini, prima italiana a disputare la finale di uno Slam femminile e vincitrice del Roland Garros 2025, rappresentano vere icone dello sport nazionale. La loro medaglia d’oro olimpica a Parigi ha segnato un momento storico, celebrando talento, dedizione e amicizia.

Che tempo che fa, gli ospiti di stasera (7 dicembre)

Stasera in tv il salotto di Fabio Fazio si animerà anche con altri ospiti di primo livello. Tra i protagonisti della puntata anche Alessandro Preziosi, reduce dal successo della prima puntata della serie Rai "Sandokan", dove interpreta il corsaro Yanez de Gomera, un personaggio furbo e ironico che accompagna il protagonista Can Yaman in un’avventura tra mare e inganni.

Sul fronte teatrale, spazio a Vincenzo Salemme che porta sul palco lo spettacolo "Ogni promessa è debito", una commedia che mescola gag, superstizioni e situazioni familiari, raccontando le disavventure di Benedetto Croce, vedovo e padre di due figli, alle prese con un voto fatto a Sant’Anna durante una tempesta in mare.

Il programma del Nove oggi accoglierà anche personalità della cultura e del giornalismo: Michelangelo Pistoletto presenta la sua mostra "UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art" alla Reggia di Monza; lo scrittore Antonio Scurati; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo; gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Francesco Costa, direttore de Il Post; e il virologo Roberto Burioni, professore ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi c’è oggi

La serata prosegue con "Che tempo che fa – Il Tavolo", uno spazio di varietà e improvvisazione dove satira e leggerezza la fanno da padrone. Tra gli ospiti attesi: Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alessia Marcuzzi, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Giucas Casella, La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Roberto Giacobbo, che presenta la sua nuova miniserie "Titano – Il segreto della libertà".

