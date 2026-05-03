Che Tempo Che Fa, smacco alla Rai: Fazio gioca d'anticipo e accoglie Alberto Angela (e una star mondiale) Scopriamo gli ospiti di oggi, domenica 3 maggio 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio incontra Alberto Angela e Pedro Almodóvar

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Informazione e intrattenimento, con interviste di spessore e momenti più leggeri. Anche oggi, 3 maggio, Che tempo che fa si presenta ai telespettatori con uno spazio condotto dall’insostituibile Fabio Fazio, affiancato – in una lunga sezione comica – con verve ironica da Luciana Littizzetto, e dall’elegante di Filippa Lagerback, presenza discreta ma comunque fondamentale.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 3 maggio 2026

Autore che ha segnato in modo indelebile il cinema europeo e mondiale degli ultimi decenni, Pedro Almodóvar è l’ospite internazionale della nuova puntata di Che tempo che fa. Questa sera presenta il suo nuovo film (dal 21 maggio nelle nostre sale) Amarga Navidad, un’opera che gioca sul confine tra realtà e finzione e che riflette sul processo creativo, tema da sempre caro al regista. Una carriera costellata di successi – dagli Oscar vinti con Tutto su mia madre e Parla con lei fino ai titoli più recenti come Dolor Y Gloria e La stanza accanto – il grande cineasta spagnolo presenta il film e racconta il suo modo di intendere il cinema, colmo di passioni, identità e storie intime che diventano universali.

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Cambio di atmosfera con Alberto Angela, nome per antonomasia della divulgazione televisiva. Il suo ritorno su Rai 1 con Ulisse – Il piacere della scoperta – in onda da domani in prima serata – segna un traguardo importante, con una nuova stagione che celebra i 25 anni del programma. Il viaggio inaugurale è ambientato a New York, e garantisce un racconto originale: non solo luoghiceleberrimi, ma anche musica e cultura che si incontrano rendendo in tal modo la città narrazione geografica. Il figlio dell’indimenticato Piero Angela ci dona aneddoti, curiosità e uno sguardo capace di rendere accessibile anche il sapere più complesso.

Spazio poi allo sguardo verso il futuro con Luca Parmitano, protagonista delle più importanti missioni spaziali degli ultimi anni. Reduce dalle fasi più recenti del programma Artemis, Parmitano racconta cosa significa oggi esplorare lo spazio, con nuove sfide tecnologiche e prospettive sempre più ambiziose. Dalle esperienze a bordo della Stazione Spaziale Internazionale fino alle missioni che puntano a riportare l’uomo sulla Luna. Un intervento significativo, dunque, in un’epoca in cui la corsa allo spazio è tornata centrale.

L’intrattenimento prevede l’intervento di Enrico Brignano, protagonista sul NOVE del ciclo Quando c’è Brignano… e presto di nuovo in tournée con lo spettacolo Bello di mamma.

Spazio poi alla letteratura internazionale con Emmanuel Carrère, autore di Kolchoz, un’opera intensa e personale dedicata alla madre Hélène Carrère d’Encausse, figura centrale della cultura francese e studiosa di riferimento della storia sovietica.

Tra gli ospiti anche Walter Veltroni, che presenta il romanzo Il bar di Cinecittà, una storia che restituisce il fascino e le contraddizioni di Cinecittà, simbolo del cinema italiano che si avvicina ai 90 anni dalla sua inaugurazione. Interviene anche Antonio Scurati, voce autorevole del panorama culturale contemporaneo.

Il Tavolo

Nella seconda parte della serata, il programma cambia passo e si lascia andare a un clima più informale con Il Tavolo. Le interviste cedono il posto a racconti, improvvisazioni e battute, con un gruppo affiatato di ospiti come Nino Frassica, Orietta Berti, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Diego Abatantuono, Gigi Marzullo; insieme a Paolo Rossi, Ubaldo Pantani nei panni di Lapo, la storica Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Iva Zanicchi, Lello Arena, e Giucas Casella.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 3 maggio 2026, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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