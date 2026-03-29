Che Tempo Che Fa, un mito della nostra musica e la grande sciatrice: ecco gli ospiti di Fazio Oggi, domenica 29 marzo 2026 va in onda il talk del Nove: Gianni Morandi, Federica Brignone e nomi importanti dello spettacolo e della cultura

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Una lunghissima domenica sera quella di Che tempo che fa, che anche oggi, 29 marzo, va in onda sul Nove a partire dalle 19.30. La cultura e il divertimento, la musica e lo sport, l’attualità e tanto altro: Fabio Fazio tiene in pugno un ampio ventaglio di toni e argomenti, supportato dalla scatenata Luciana Littizzetto e dalle puntuali introduzioni di Filippa Lagerbäck.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 29 marzo 2026

Una delle figure più longeve, amate e simpatiche del nostro spettacolo. Chi non vuole del bene a Gianni Morandi? Il cantante è l’ospite speciale della nuova puntata di Che tempo che fa. L’occasione è quella delle celebrazioni per i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, canzone che ha segnato un’epoca; ma l’anniversario diventa anche l’occasione per raccontare il nuovo tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story, che toccherà tante città e pensato come un viaggio attraverso una carriera unica.

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Altra straordinaria ospite della serata è Federica Brignone, reduce da un’Olimpiade memorabile ai invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato due ori tra supergigante e slalom gigante, riscattando anche un periodo complicato segnato da un gravissimo infortunio. Ma Fabio Fazio concede spazio anche al talento emergente di Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa libera e protagonista di una stagione che lo ha consacrato tra i nomi più interessanti dello sci azzurro.

Come sempre ampio lo spazio dedicato all’attualità e al racconto del presente. In studio vediamo la giornalista Cecilia Sala, mentre dal contesto internazionale si inserisce la testimonianza di Gabriel Romanelli, autore del libro Le rovine e la luce scritto con Guillaume de Dieuleveult. Il celebre scrittore Gianrico Carofiglio presenta il libro Accendere i fuochi. E, ancora, vediamo il virologo Roberto Burioni, l’immunologo Alberto Mantovani, Massimo Giannini, editorialista di la Repubblica, Michele Serra e Don Dante Carraro.

Il Tavolo

Nel finale, come da tradizione, il clima cambia tono con Che tempo che fa – Il Tavolo, oltre due ore informali e frizzanti. Attorno al tavolo si ritrova un gruppo eterogeneo di ospiti fissimi o affezionati al programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Simona Ventura, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Giucas Casella.

Qui la musica torna protagonista con LDA e Aka7even, che portano dal vivo Poesie clandestine, brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Vediamo inoltre: l’ex campionessa di salto in lungo Fiona May, la cantante Cristina D’Avena, il Mago Forest, da domani nuovamente sul Nove con GialappaShow, Flora Canto, impegnata a teatro con Cantando sotto la pioggia – Il Musical. Torna anche al Tavolo Giovanni Franzoni.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 29 marzo, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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