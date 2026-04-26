Che Tempo Che Fa: da Fazio le parole di Silvia Salis in esclusiva e il Carlo Conti inedito dopo l'addio a Sanremo
Ecco chi sono gli ospiti di oggi, domenica 26 aprile 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio intervista Silvia Salis, Carlo Conti e molti altri
Che domenica sera sarebbe senza uno dei suoi appuntamenti televisivi più riconoscibili? Che tempo che fa va in onda oggi, 26 aprile, dalle 19.30 sul NOVE. Una puntata carica di argomenti – si va dall’attualità ai racconti personali, dalla politica allo spettacolo – condotta come sempre da Fabio Fazio, con al suo fianco Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.
Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 26 aprile 2026
Silvia Salis è il futuro della politica italiana? Giornali, tv e web: è questa una delle domande più gettonate delle ultime settimane. Ma se la diretta interessata non è solita frequentare i salotti televisivi, questa sera fa un’attesa eccezione per Fabio Fazio. Protagonista di un percorso tutt’altro che convenzionale – dall’atletica olimpica a sindaca di una città complessa e importante come Genova (e moglie del regista Fausto Brizzi)- ci parla di esposizione mediatica e prospettive future, con uno sguardo che inevitabilmente si allarga anche al quadro politico nazionale.
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Altro ospite di lusso è Carlo Conti, che abbandona per un momento i grandi palcoscenici televisivi per raccontarsi attraverso il libro A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio. Un racconto intimo, che narra di esperienze condivise con il figlio, e che diventa occasione per riflettere su legami familiari, crescita e memoria. Impossibile, per il conduttore (attualmente impegnato su Rai 1 con Dalla strada al palco), non fare un piccolo bilancio con l’esperienza sanremese, terminata proprio un paio di mesi fa.
Cambio di prospettiva anche per Luciana Littizzetto, questa volta non soltanto voce satirica ma protagonista in veste di autrice. Con il romanzo Il tempo del la la la affronta con ironia e lucidità il tema del tempo che passa, mettendo al centro tre figure femminili e un racconto che mescola leggerezza e consapevolezza: un’intervento decisamente inedito per una delle colonne di Che tempo che fa.
Il confronto si avvale anche della partecipazione di Roberto Saviano, che torna su Gomorra a vent’anni dalla prima uscita, rileggerandone l’impatto culturale e civile. Carlo Rovelli presenta invece il suo saggio La cattiva coscienza dei fisici, una riflessione sul rapporto tra scienza ed etica. Per una lettura a più voci dell’attualità, Fabio Fazio dialoga con Michele Serra, Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Roberto Burioni.
Il Tavolo
La lunga serata del NOVE si conclude con Che tempo che fa – Il Tavolo, spazio dall’andamento leggero e imprevedibile. Attorno al tavolo si ritrovano tanti nomi cari al programma: Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani come Lapo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Giucas Casella.
A movimentare ulteriormente il clima arrivano anche Brenda Lodigiani, impegnata con il GialappaShow, la campionessa olimpica – pattinatrice di short track – Arianna Fontana. Il momento musicale è invece affidato a Serena Brancale, Levante e Delia, che eseguono il nuovo brano Al mio paese.
Dove vedere la puntata
La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 26 aprile, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.
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30 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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