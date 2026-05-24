Che Tempo Che Fa, Fazio chiude con un Ciclone: cosa succede nella puntata di stasera Va in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, l'ultima puntata stagionale del talk con Fabio Fazio che, in onda sul NOVE, accoglie in studio Leonardo Pieraccioni, Lino Guanciale, Christine Lagarde e molti altri

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Ultima serata stagionale con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, in onda oggi, domenica 24 maggio, sul NOVE dalle 19.30 con un appuntamento ricco di ospiti provenienti dal mondo della cultura, del cinema, della musica, dell’attualità, dell’economia. In scena anche la pungente satira di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerbäck, annunciatrice dei vari ospiti della puntata.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 24 maggio 2026

Ciclone in casa Fazio, si direbbe: Leonardo Pieraccioni è l’ospite speciale dell’ultima puntata stagionale di Che tempo che fa protagonista di una lunga celebrazione dedicata a Il Ciclone, il film – sua opera seconda da regista – che trent’anni fa conquistò il box office italiano diventando uno dei maggiori successi cinematografici degli anni Novanta. L’attore e regista toscano ripercorre dunque aneddoti, curiosità e ricordi legati alla pellicola, per tanti ancora la sua migliore, in assoluto.

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L’altra ospite d’eccezione della puntata è Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Figura centrale della finanza internazionale, ci parla delle principali sfide economiche che stanno attraversando l’Europa e il contesto globale. Decisamente un momento importante per il talk del NOVE.

Attesissimo anche David Grossman, considerato uno degli scrittori più importanti del panorama contemporaneo. Reduce dagli interventi al Salone del Libro di Torino, lo scrittore israeliano affronta temi legati ai conflitti internazionali e alla situazione politica in Medio Oriente, soffermandosi anche sulle recenti tensioni interne alla società israeliana.

Spazio anche a Lino Guanciale, in procinto di tornare sul grande schermo con Innamorarsi e altre pessime idee, commedia sentimentale diretta da Simone Aleandri (nel cast c’è anche Andrea Delogu). L’attore parla del film e del personaggio che interpreta: un avvocato travolto da una crisi matrimoniale che decide di vendicarsi orchestrando un piano sentimentale destinato però a complicarsi.

Nel corso della serata intervengono inoltre Gino Cecchettin e Barbara Poggio, impegnati nel lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin e nella promozione di temi legati alla cultura del rispetto e dell’equità sociale.

Ad animare il dibattito in studio contribuiscono Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michele Serra, Cecilia Sala e Nello Scavo, che commentano i principali fatti di politica, economia, cronaca e salute pubblica.

Il Tavolo

Nel finale di serata torna l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo, da sempre spazio più leggero e imprevedibile del programma. Fabio Fazio ospita per l’occasione Elio, impegnato nei nuovi progetti live con Elio e le Storie Tese Tour à la carte e nell’organizzazione del Concertozzo di Biella.

Naturalmente ritroviamo anche i numerosi ospiti fissi, o particolarmente cari allo show: Nino Frassica, Diego Abatantuono, Orietta Berti, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini e Giucas Casella.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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