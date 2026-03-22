Che Tempo Che Fa, il futuro dell'Europa e il cinema italiano: chi sono gli ospiti di Fazio Oggi, domenica 22 marzo 2026 va in onda il talk del canale Nove: Sabrina Ferilli, Ficarra e Picone, la presidente del Parlamento europeo e molto altro

CONDIVIDI

La domenica sera sul Nove va in scena il salotto televisivo che, forse, meglio di ogni altro mette d’accordo il pubblico e la critica. Leggerezza, riflessione, intrattenimento e attualità nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi, 22 marzo, a partire dalle 19.30. Il conduttore Fabio Fazio si avvale della verve ironica di Luciana Littizzetto e dell’eleganza di Filippa Lagerbäck per un appuntamento che, settimana dopo settimana, racconta il presente attraversando linguaggi e mondi diversi.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 22 marzo 2026

Analisi del presente a Che tempo che fa: in studio interviene Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, chiamata a riflettere sulle sfide che attendono l’Unione in uno scenario internazionale sempre più complesso. Quale direzione sta prendendo l’Europa e quale ruolo può ancora giocare nel garantire stabilità e prospettive ai cittadini. Maltese di nascita, la Metsola è sposata con il politico finlandese Ukko Metsola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fabio Fazio incontra poi Ficarra e Picone, protagonisti di una carriera che ha saputo coniugare comicità popolare e osservazione sociale. Dal grande schermo al teatro, il duo siciliano è stato protagonista di lungometraggi di grande successo, senza dimenticare incursioni più autoriali con il regista Roberto Andò e le esperienze teatrali (da Le rane di Aristofane a Non ti pago).

Si parla di cinema anche con Pif e Giusy Buscemi, coppia sul set della commedia …che Dio perdona a tutti, storia ironica e sentimentale che gioca sul confine tra fede e finzione. Diretto dallo stesso Pif, e tratto dal suo omonimo romanzo, esce in sala il 2 aprile.

Sabrina Ferilli presenta invece il film Notte prima degli esami 3.0, uscito giovedì 19 marzo, nuovo capitolo (il terzo) di una saga che racconta generazioni diverse attraverso il rito della maturità. Una curiosità: nel cast troviamo anche la cantautrice Ditonellapiaga, reduce dal successo sanremese di Che fastidio!.

A rendere ricco il dibattito intervengono voci autorevoli come Roberto Saviano, il virologo Roberto Burioni, il climatologo Luca Mercalli, gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato Nello Scavo.

Il Tavolo

A chiudere la serata torna l’ormai immancabile spazio de Il Tavolo, dove il clima si fa più informale e il racconto vira verso il gioco e l’improvvisazione. Tra presenze fisse e volti affezionati del programma ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Mara Venier, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli di Maurizio Ferrini, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

In più, Fabio Fazio accoglie al tavolo Tredici Pietro, reduce dall’esperienza sanremese con Uomo che cade; il telecronista Guido Meda, voce storica della MotoGP e inviato di Pechino Express; Francesco Mandelli, dal 26 marzo al cinema con Cena di classe.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 22 marzo, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

Potrebbe interessarti anche