Che Tempo Che Fa: cosa dirà Stefano De Martino e chi è l'ospite musicale di Fazio Tutti gli ospiti di oggi, domenica 19 aprile 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio incontra Stefano De Martino, Nek, Giuseppe Conte e tanti altri

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Dopo una breve pausa, Che tempo che fa torna dalle 19.30 oggi, 19 aprile, sul Nove con la conduzione di Fabio Fazio. Il ritmo consueto, le conversazioni brillanti e gli spunti di riflessioni convivono in un contenitore televisivo che si avvale anche delle presenze di Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti, e Luciana Littizzetto, che lascia il segno con il suo intervento satirico.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 19 aprile 2026

È probabilmente la star per eccellenza della televisione di casa nostra: parliamo di Stefano De Martino, protagonista di una fase particolarmente significativa della sua carriera. Dopo aver consolidato il suo ruolo nell’access prime time con Affari tuoi, ed esaurito il ciclo di puntate inedite di Stasera tutto è possiile su Rai 2, si prepara a un salto decisivo: la responsabilità del Festival di Sanremo nelle prossime edizioni. Un passaggio che racconta bene l’evoluzione di un percorso partito dal talento e arrivato a una piena maturità televisiva. Tutti argomenti che troveranno spazio nell’attesa intervista di Fabio Fazio. Considerando la presenza dei suoi amici Paolantoni ed Esposito, parentesi leggere sono più che probabili.

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La musica trova vede in scena Nek, reduce da una stagione televisiva intensa, che lo ha visto coach in tutti gli spin-off di The Voice, in onda su Rai 1. Il suo racconto attraversa il lavoro discografico più recente e un tour estivo che promette di riportare sul palco l’energia di una carriera lunga e costellata da un sacco di successi.

Il dialogo si sposta poi su politica e attualità con Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, e dal 2021 presidente del Movimento 5 Stelle. Oltre a fornire una personale visione del presente emerge stasera una dimensione più personale, legata al libro Una nuova primavera.

Più intimo il momento che coinvolge Elio e Marina Viola, protagonisti di un racconto che mette al centro il tema dell’autonomia e dell’autismo. Un dialogo che parte dall’esperienza personale del cantautore (che spesso lo ha visto, anche in scena, accanto a suo figlio Dante, affetto da autismo), che trova forma nel libro Il volo del tacchino, e si apre a una riflessione più ampia, capace di toccare corde profonde.

C’è poi la voce della letteratura con Francesco Piccolo, che con il suo nuovo libro Cosa sono le nuvole riflette su ricordi e sentimenti, sulla dimensione privata e le osservazioni del presente. Nel 2014 ha vinto il premio Strega 2014 con il libro Il desiderio di essere come tutti.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato all’analisi dei fatti del momento, i contributi arrivano da ambiti diversi. In studio intervengono Massimo Giannini, Nello Scavo, Mariangela Pira, Renato Romagnoli, Fiorenza Sarzanini e il virologo Roberto Burioni, per una lettura articolata delle notizie più rilevanti.

Il Tavolo

Come da tradizione, la serata si chiude con il Tavolo, spazio libero e imprevedibile dove il tono si alleggerisce. Tra gli ospiti spicca Zaynab Dosso, fresca di uno storico oro mondiale nella velocità, simbolo di una nuova generazione dello sport italiano. E poi volti amatissimi come Alba Parietti e Diego Abatantuono, che mettono in campo racconti e ironia. Ritroviamo presenze ormai familiari come Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Paolo Rossi e Giucas Casella.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 19 aprile, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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