Che Tempo Che Fa, politica e palcoscenici internazionali: chi sono gli ospiti di Fabio Fazio Oggi, domenica 17 maggio 2026 va in onda il programma del NOVE con Fabio Fazio, che per l'occasione intervista il politico Bernie Sanders, Sal Da Vinci, Roberto Bolle e tanti altri

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La domenica sera del NOVE si riempie di politica, spettacolo e musica, ma non perde mai di vista l’ironia: nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda oggi, 17 maggio, dalle 19.30. Fabio Fazio passa con disinvoltura dall’attualità internazionale ai racconti del mondo dello spettacolo; e si avvale della presenza di Luciana Littizzetto – immancabile la sua pagina comica e satirica – e Filippa Lagerbäck, che presenta tutti gli ospiti di puntata.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 17 maggio 2026

Durante il suo soggiorno italiano, lo storico senatore del Vermont e nome simbolo della sinistra americana, Bernie Sanders è ospite in trasmissione dopo la partecipazione al Salone del Libro di Torino, dove ha presentato il volume Contro l’oligarchia. L’esponente politico statunitense affronta temi centrali della politica internazionale, soffermandosi sulle trasformazioni degli Stati Uniti dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Da sempre critico verso le grandi concentrazioni economiche e finanziarie, Sanders analizza il peso crescente delle élite economiche, le disuguaglianze sociali e le tensioni che attraversano oggi la democrazia americana. Candidato alle primarie democratiche nel 2016 e nel 2020, resta una delle figure più influenti del fronte progressista statunitense.

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Nel corso della puntata interviene anche Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico in un dialogo che tocca gli equilibri europei e le questioni più discusse delle ultime settimane. Di sicuro, sono parecchi i temi politici italiani e internazionali affrontati durante l’odierna puntata del talk di Fazio.

Pur cambiando radicalmente argomento, si resta oltre i confini nazionali con l’Eurovision Song Contest 2026. Interviene infatti Sal Da Vinci, reduce dalla partecipazione alla manifestazione nella quale ha rappresentato l’Italia con il brano Per sempre sì, già vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il cantante napoletano racconta questa nuova esperienza internazionale e anticipa i prossimi impegni live che lo porteranno presto in tournée anche oltreoceano.

Fabio Fazio accoglie poi Roberto Bolle, impegnato con il tour Roberto Bolle & Friends, spettacolo che continua a riunire sullo stesso palco alcuni dei ballerini più celebri del panorama mondiale. Il grande ballerino ci parla del successo di un progetto che negli anni è riuscito ad avvicinare il grande pubblico alla danza classica e contemporanea, facendo della danza un evento capace di parlare anche agli spettatori meno abituali.

Dopo la parentesi della scorsa puntata tornano in primo piano Orietta Berti e Mara Maionchi. Racconti, battute e siparietti insieme a Luciana Littizzetto: le due grandi donne dello spettacolo italiano regalano nuovi momenti all’insegna della leggerezza.

D’obbligo la finestra dedicata all’approfondimento e all’analisi dei fatti della settimana. In studio arrivano Ferruccio de Bortoli, Paolo Giordano, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, chiamati a commentare i principali scenari politici e internazionali. Presente anche il giornalista Rai Marco Varvello; e il virologo Roberto Burioni, che ci parlerà, con molte probabilità, dell’Hantavirus, di come si trasmette e di quali sono i rischi

Il Tavolo

Nella seconda parte della serata cambia completamente il tono del programma e torna il tradizionale appuntamento con Il Tavolo, spazio ormai diventato un piccolo varietà dentro il varietà, dove improvvisazione, comicità e chiacchiere prendono il sopravvento.

Tra gli ospiti del Tavolo d’eccezione troviamo Tania Cagnotto, leggenda dei tuffi italiani e da pochi giorni entrata nella International Swimming Hall of Fame di Fort Lauderdale, riconoscimento riservato alle figure più importanti degli sport acquatici mondiali. In studio anche Stefano Meloccaro, che presenta il libro Di chi parliamo quando parliamo di tennis, viaggio attraverso personaggi e storie che hanno segnato il mondo della racchetta. E torna anche qui Sal Da Vinci.

E poi gli ospiti fissi o cari allo show: Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani come Lapo, Maurizio Ferrini/ la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda oggi, domenica 17 maggio 2026, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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