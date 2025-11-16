Che Tempo Che Fa, anticipazioni 16 novembre: da Fazio show con Renato Zero, c'è anche Luisa Ranieri Interviste esclusive, il ritorno di Renato Zero, la letterina di Littizzetto e l’immancabile Tavolo: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 novembre 2025.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa è fissato per oggi, domenica 16 novembre 2025, come sempre dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv. Fabio Fazio torna al timone del suo show affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, per una serata che intreccia informazione, leggerezza e grandi ospiti. Un programma che continua a conquistare il pubblico grazie alle interviste esclusive, ai momenti di comicità e agli spazi di approfondimento che caratterizzano il programma.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni di stasera (16 novembre): Renato Zero e Gino Cecchettin

Tra i nomi più attesi oggi a Che tempo che fa c’è senza dubbio Renato Zero. L’artista romano, icona assoluta della musica italiana, sarà protagonista di un’intervista che si preannuncia intensa e ricca di aneddoti inediti e curiosità sulla sua lunga carriera. Zero, da sempre capace di rinnovarsi e sorprendere il suo pubblico, porterà in studio la sua energia e il suo carisma, raccontando retroscena e momenti significativi della sua vita artistica, offrendo uno sguardo sul presente e sul futuro dei suoi progetti musicali, oltre a ripercorrere le tappe principali della sua carriera. In 58 anni di attività, il cantante romano ha superato i 55 milioni di dischi venduti in Italia e i 4 milioni nel mondo. È da poco uscito il suo nuovo album, L’ORAZERO, e presto sarà in tournée nei palasport italiani con il "L’Orazero Tour 2026".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi a Che tempo che fa ci sarà anche Gino Cecchettin, che torna in studio a due anni dalla tragica scomparsa della figlia Giulia e a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Insieme ai figli Elena e Davide ha dato vita alla Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella promozione della parità di genere, nella lotta alla violenza sulle donne e nella salvaguardia della memoria e dei valori di Giulia, uccisa l’11 novembre del 2022 del suo ex fidanzato Filippo Turetta.

CTCF, tutti gli ospiti della puntata di oggi

Arriveranno poi Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia Natale senza Babbo, diretta da Stefano Cipani, in cui interpretano rispettivamente Babbo Natale e sua moglie Margaret.

E ancora: Corrado Formigli; Don Davide Banzato, in libreria dal 18 novembre con Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino; l’economista Carlo Cottarelli; Massimo Giannini, editorialista di Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca; e lo scrittore Michele Serra.

Gli immancabili ospiti fissi di Che Tempo Che Fa

A dare continuità al racconto televisivo di Che Tempo Che Fa ci saranno come sempre gli ospiti fissi del programma. Roberto Burioni tornerà con il suo spazio dedicato alla scienza, per spiegare con chiarezza e competenza le questioni più attuali del mondo scientifico. Non mancherà la copertina di Michele Serra, appuntamento ormai iconico che offre una lettura brillante e pungente della settimana. Luciana Littizzetto porterà la sua comicità dissacrante con l’attesissima letterina, mentre il "Tavolo" riunirà volti noti e nuovi ospiti per un segmento più informale e divertente, perfetto per chiudere la serata con leggerezza. I protagonisti di stasera saranno Mara Maionchi, Nino Frassica, la Gialappa’s Band, Iva Zanicchi, in libreria con Quel profumo di brodo caldo – La mia cucina dei ricordi; Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

Dove vedere la puntata

La puntata di oggi, 16 novembre 2025 di Che Tempo Che Fa andrà in onda alle 19.30 sul NOVE e sarà disponibile in streaming live e on demand su NOVE.tv e discovery+.

Potrebbe interessarti anche