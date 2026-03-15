Che Tempo Che Fa, doppio colpo di Fazio: Sal da Vinci e l'attore più amato dagli italiani Oggi, domenica 15 marzo 2026 va in onda sul NOVE una nuova puntata del talk: da Sal Da Vinci a Carlo Verdone, scopriamo tutti gli ospiti.

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Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, caposaldo del canale NOVE. Dalle 19.30, il talk racconta storie di spettacolo, informa e diverte. Non può mancare Luciana Littizzetto, con i suoi interventi ironici, e Filippa Lagerbäck, che accompagna il pubblico nella presentazione degli ospiti. Musica, cinema, letteratura e sport, con un cast di ospiti che non delude.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 15 marzo 2026

Uno dei momenti più attesi della serata è rappresentrato dall’esibizione di Sal Da Vinci con Per sempre sì, il brano vincitore del settantaseiesimo Festival di Sanremo. La canzone rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, mentre si attendono i concerti che nel 2026 celebreranno i cinquant’anni di carriera: si partirà il 25 e il 26 settembre dall’Arena Flegrea di Napoli.

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Chi ricorda il Sal Da Vinci attore per Carlo Verdone? Correva l’anno 1986 e il film era Troppo forte. Una curiosità che ci permette di introdurre l’altro ospite speciale di Fabio Fazio: il regista e attore romano presenta da Fazio il suo nuovo progetto Scuola di seduzione, disponibile dal 1° aprile su Paramount+. Nel cast figurano anche Karla Sofía Gascón, Vittoria Puccini e Lino Guanciale. Un ritorno al lungometraggio per Verdone, dopo le fatiche della serie Vita da Carlo.

E, a proposito di cinema, altra ospite della serata è Jasmine Trinca, protagonista del film Gli occhi degli altri diretto da Andrea De Sica, nelle sale dal 19 marzo. La pellicola è ambientata su un’isola dominata dalla figura di un ricco marchese e racconta una relazione intensa e disturbante che nasce con l’arrivo di una donna misteriosa. Co-protagonista è Filippo Timi.

La serata dedica spazio anche allo sport con Bebe Vio, ambasciatrice dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 e dei Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026. La fiorettista paralimpica interviene in occasione della conclusione delle Paralimpiadi, e racconta anche l’esperienza della Bebe Vio Academy, il progetto che ha fondato per promuovere lo sport inclusivo.

Per lo spazio dedicato alla letteraturaintervengono Niccolò Ammaniti, che presenta il suo nuovo romanzo Il custode, e Paolo Giordano, in libreria dal 17 marzo con Da vicino. Nel corso della puntata si affrontano i temi dell’attualità insieme ad alcune voci autorevoli del giornalismo e della divulgazione: Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea da La Repubbica, la reporter Cecilia Sala, il virologo Roberto Burioni e lo scrittore e autore televisivo Michele Serra.

Il Tavolo

La serata prosegue con Che tempo che fa – Il Tavolo, dove l’atmosfera diventa più leggera con battute, racconti e improvvisazioni. Fabio Fazio ritrova qui ospiti fissi o cari al programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani come Lapo Elkann, Giucas Casella.

Tra gli ospiti della serata troviamo inoltre inoltre Cochi Ponzoni (come non ricordare il leggendario duo Cochi e Renato?), Paolo Rossi ed Enzo Iacchetti. E, ancora: Belén Rodríguez, conduttrice di Only Fun – Comico Show; l’ex ciclista Claudio Chiappucci; e, anche al Tavolo, Sal Da Vinci.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 15 marzo, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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