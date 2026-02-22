Trova nel Magazine
Che Tempo Che Fa, scoop dell'ultima ora da Sanremo: Carlo Conti svela tutta da Fabio Fazio

Oggi, domenica 22 febbraio 2026 va in onda il talk del canale Nove: nel nome della musica con Carlo Conti, Umberto Tozzi e Michele Zarrillo

Lo spettacolo incontra l’analisi e la conversazione diventa racconto collettivo nella nuova puntata di Che tempo che fa, in onda oggi, domenica 22 febbraio 2026 dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+. A quarantotto ore dall’apertura del Festival di Sanremo, Fabio Fazio si collega con Carlo Conti; ma restano immancabili le presenze della pungente Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerbäck, che intoduce gli ospiti di puntata.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 22 febbraio 2026

Il conto alla rovescia verso il 76° Festival passa anche dallo studio di Fabio Fazio, collegato con Sanremo, dove il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, parla dell’edizione 2026 della celeberrima manifestazione canora di Rai 1. L’intervista sarà l’occasione per entrare nel laboratorio del Festival 2026 e capire quali scelte artistiche e narrative segneranno questa edizione. L’ospitata del conduttore di Sanremo da Fazio all’antivigilia della partenza del Festival è ormai diventata una prassi consolidata (lo fece anche Amadeus con Fiorello), seppur alla Rai non faccia particolarmente piacere ‘prestare’ il volto del Festival a una rete rivale.

Restiamo in campo musicale: Fazio incontra Umberto Tozzi, in tour con L’Ultima Notte Rosa – The Final Show, annunciato come l’addio alle tournée. Cinquant’anni di carriera racchiusi in un viaggio che ha superato i confini italiani: Gloria, Ti amo, Gente di mare, Tu, Stella stai hanno attraversato epoche e classifiche. Il cantautore ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 con Si può dare di più, insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri.

Fabio Fazio ospita inoltre Enrico Brignano, impegnato nei teatri con Bello di Mamma. Il suo è un umorismo che parte dalla famiglia per parlare a tutti: rapporti tra genitori e figli, debolezze maschili, ansie quotidiane.

Il confronto si sposta poi sui temi istituzionali con Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo, protagonisti di stagioni cruciali della magistratura italiana. Legalità e trasformazioni del sistema giudiziario diventano il centro del dialogo.

A offrire una prospettiva letteraria è Paolo Giordano, Premio Strega e Campiello, autore capace di intrecciare riflessione scientifica e tensione emotiva nei suoi romanzi.

Sul fronte scientifico interviene il virologo Roberto Burioni, mentre l’analisi politica e internazionale è affidata alle firme di Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Francesco Costa, Cecilia Sala e Marco Varvello.

Il Tavolo

Nel finale arriva Che tempo che fa – Il Tavolo, spazio corale dcolmo di ironia e imprevedibilità. Con Fazio si ritrovano Nino Frassica, Mara Maionchi, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Tra gli ospiti anche Michele Zarrillo, in tournée con 1996 – 2026 L’elefante e la farfalla, e la leggenda dello sci Gustav Thöni, che nel libro Una scia nel bianco ripercorre una carriera simbolo della Valanga Azzurra.

Dove vedere la puntata

Il programma va in onda domenica 22 febbraio 2026 dalle 19.30 sul NOVE, disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

