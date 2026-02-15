Che Tempo Che Fa, da Fazio la prima volta di Vanessa Incontrada e l'omaggio della Mannoia Oggi, domenica 15 febbraio 2026 va in scena il talk del canale Nove: la musica della Mannoia, l'energia della Incontrada, l'attualità e tanto altro

Va in onda oggi, domenica 15 febbraio 2026, dalle 19.30 sul Nove, il talk condotto da Fabio Fazio, che mette in scena un bel concentrato di musica dal vivo, attualità, teatro e satira. Il padrone di casa si avvale, come sempre, di Luciana Littizzetto con il suo spazio ironico e Filippa Lagerbäck per le presentazioni degli ospiti.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 15 febbraio 2026

Si tratta di una "prima volta": regina di Zelig (si è conclusa da poco su canale cinque l’edizione del trentennale) Vanessa Incontrada fa il suo debutto a Che tempo che fa versione canale Nove per presentare la tournée che la vede protagonista con la commedia romantica Ti sposo ma non troppo, scritta e diretta da Gabriele Pignotta e tratta dall’omonimo film del 2014. Al centro, relazioni labili e paure contemporanee: tra matrimoni in bilico, fughe improvvise e nuove possibilità sentimentali.

Tra i nomi più attesi della serata c’è Fiorella Mannoia, che presenta il progetto live Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. Il tour rende omaggio, a trent’anni dall’uscita, ad Anime salve, lo storico album nato nel 1996 dall’incontro tra Fabrizio De André (fu il suo ultimo lavoro discografico) e Ivano Fossati. Un viaggio nella grande canzone d’autore, che l’interprete romana attraversa forte di un repertorio entrato da tempo nell’immaginario collettivo.

Musica e racconto personale vanno in scena anche con Serena Rossi, impegnata nei teatri con SereNata a Napoli, omaggio appassionato alla tradizione partenopea. L’attrice – per tanti la Mina Settembre del piccolo schermo – costruisce un percorso tra classici senza tempo e memorie intime, riaffermando la sua versatilità artistica.

Sul versante istituzionale interviene Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, per aggiornare sullo stato dei Giochi Olimpici Invernali. Inevitabile uno sguardo ai risultati azzurri, a partire dall’impresa leggendaria di Federica Brignone.

La pagina scientifica è affidata a Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e autore di Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana, insieme al virologo Roberto Burioni. E, ancora, le firme del giornalismo e dell’analisi politica: Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, Nello Scavo, Michele Serra e Cecilia Sala.

Il Tavolo

Nel finale spazio a Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, la parte più informale della serata. Con Fazio siedono volti storici e ospiti speciali, a partire dal ritorno di Simona Ventura. E poi, ancora: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Raul Cremona, Giucas Casella, l’attore Giovanni Esposito, la cantante Iva Zanicchi e la campionessa Carolina Kostner. Ubaldo Pantani – che vediamo durante lo show anche nelle vesti di Leonardo Maria Del Vecchio – propone la sua versione di Lapo Elkann. Attesa anche la presenza di Serena Rossi.

Dove vedere la puntata

La trasmissione va in onda domenica 15 febbraio 2026 dalle 19.30 sul Nove, disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

