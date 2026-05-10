Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ospita una grande cantante e sue campionesse: ecco chi sono Oggi, domenica 10 maggio 2026 va in onda il talk del Nove: Giorgia, Federica Pellegrini e altri nomi importanti dello spettacolo e della cultura

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Domenica sera significa, ancora una volta, appuntamento con uno dei programmi televisivi più longevi del piccolo schermo. Che tempo che fa va in onda oggi, 10 maggio, dalle 19.30 sul NOVE con una nuova puntata che ci parla di musica, sport, comicità, informazione e intrattenimento, secondo una formula ormai consolidata. Fabio Fazio conduce una serata densa di incontri e racconti, accompagnato dalla consueta ironia di Luciana Littizzetto e dalla presenza elegante di Filippa Lagerbäck, pronta ad accogliere gli ospiti che animeranno il programma.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 10 maggio 2026

L’ospite musicale dell’odierna puntata di Che tempo che fa è Giorgia, protagonista di una stagione particolarmente intensa. Probabilmente è la voce femminile più amata dell’ultimo trentennio di casa nostra. Adesso, dopo il successo dell’album G, l’artista romana si prepara a un doppio ritorno live: prima con il tour estivo G – SUMMER, poi con G – LAST CALL, serie di appuntamenti autunnali nei palazzetti. Un nuovo capitolo di una meravigliosa storia sonora.

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Tra gli ospiti spiccano due donne che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano, seppur in discipline diverse. Da una parte Sofia Goggia, simbolo dello sci azzurro, campionessa bergamasca recente vincitrice della Coppa del Mondo di Super G e bronzo olimpico ottenuto a Milano-Cortina 2026 nella discesa libera – risultati che confermano una carriera costruita con talento e forza mentale; dall’altra Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana più vincente di sempre. Per il pubblico resta la Divina, atleta capace di cambiare la storia del nuoto con undici record del mondo e decine di medaglie internazionali. Dopo l’addio alle gare, continua a essere un punto di riferimento per lo sport italiano, ma la abbiamo anche vista concorrente in alcuni programmi televisivi di successo, da Pechino Express (con il marito Matteo Giunta) a Ballando con le stelle.

Spazio poi a un’intervista speciale che riunisce due presenze ormai amatissime anche dal pubblico del programma: Mara Maionchi e Orietta Berti. Aneddoti, battute e ricordi, per un incontro dal tono spontaneo e irresistibile: decisamente due grandi donne del nostro spettacolo.

Torna, questa sera, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, per affrontare questioni legate alla salute pubblica e alla divulgazione scientifica, da sempre uno degli spazi più seguiti del programma.

Si parla di cultura con Concita De Gregorio, che presenta il suo libro La cura, occasione per riflettere sui legami umani, sulla fragilità e sulla capacità di ricostruirsi. Come sempre, non manca la finestra sull’attualità con Marco Damilano, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea e Michele Serra, chiamati a leggere e interpretare i temi che hanno segnato la settimana.

Il Tavolo

Nella seconda parte della serata il clima cambia registro e lascia spazio al consueto caos controllato del Tavolo, dove ironia e improvvisazione prendono il sopravvento. Fabio Fazio accoglie, innanzitutto le tante presenze fisse o care al programma. Qui ritroviamo: Nino Frassica, la sigora della domenica Mara Venier, Gigi Marzullo, Diego Abatantuono, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Ubaldo Pantani, Maurizio Ferrini / Signora Coriandoli e Giucas Casella. Ma tornano anche qui Mara Maionchi e Orietta Berti.

SI aggiungono all’allegra compagnia: Francesco Gabbani, che presenta il nuovo singolo Summer Funk, brano destinato ad accompagnare la bella stagione; Yèman Crippa, entrato nella storia dell’atletica azzurra diventando il primo italiano a conquistare la Maratona di Parigi, impresa che lo consacra definitivamente tra i grandi del fondo internazionale; Suor Myriam D’Agostino, tra le protagoniste del programma culinario La cucina delle monache.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 10 maggio 2026, a partire dalle 19.30 sul canale NOVE; ed è disponibile per la visione anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

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