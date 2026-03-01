Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ospita una diva di fama mondiale e una star da Sanremo: ecco chi sono Oggi, domenica 1° marzo 2026 va in onda una nuova puntata del talk del NOVE: Demi Moore è l'ospite d'onore, ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

CONDIVIDI

Il menu della serata è ampio: una leggenda di Hollywood, il cinema italiano che arriva in sala, un blocco informativo ricco di firme autorevoli e, a chiudere, il consueto spazio corale del Tavolo. Ecco chi sono gli ospiti di questa sera a Che tempo che fa, in onda sul NOVE a partire dalle 19.30. Fabio Fazio è affiancato, come d’abitudine, da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti del 1° marzo 2026

L’evento della puntata è l’arrivo in studio di Demi Moore, volto celebre del cinema degli anni Novanta, cha segnato un’epoca con titoli ancora oggi amatissimi: chi non si è mai emozionato con Ghost – Fantasma o non ha mai visto con partecipazione Codice d’onore? Oggi attraversa una nuova fase artistica grazie a The Substance, performance che le ha riportato premi e candidature di peso, valga per tutte la nomination agli Oscar 2025. A Milano per la Fashion Week, l’attrice ripercorre la sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cinema resta protagonista con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, insieme sul grande schermo in Un bel giorno, dal 5 marzo in sala. De Luigi firma la regia e interpreta Tommaso, padre assorbito da quattro figlie e da una routine che sembra non lasciare spazio a null’altro. L’incontro con Lara riapre il capitolo dei sentimenti, con ovvie conseguenze (anche comiche). Virginia Raffaele e De Luigi sono inoltre reduci dall’ospitata a Sanremo 2026 in cui soprattutto lei ha messo in mostra tutto il suo talento comico, dando vita ad alcuni dei momenti più esilaranti del Festival appena concluso.

Atmosfere più tese con Matilda De Angelis, protagonista di La lezione di Stefano Mordini, altro film in uscita il 5 marzo. Nel cast anche Stefano Accorsi. La storia segue un’avvocatessa che, dopo aver difeso un docente accusato di violenza, si trova coinvolta in un rapporto ambiguo.

La trasmissione si apre anche al confronto, con Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che interviene in occasione dei 150 anni del quotidiano, celebrati dal volume 1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera. Sul fronte scientifico intervengono Roberto Burioni e Giulia Veronesi, direttrice della Chirurgia Toracica all’IRCCS Ospedale San Raffaele. E ci sono inoltre le firme di la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Il Tavolo

In seconda serata il tono cambia e si fa più imprevedibile con Il Tavolo, che riunisce l’allegra brigata con Nino Frassica (reduce dalla partecipazione alla finalissima di Sanremo), Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani come Lapo Elkann (anche lui visto a Sanremo) e Giucas Casella.

Si aggiungono Orietta Berti, Alessia Marcuzzi, Paolo Rossi e Giovanni Esposito. Tra gli ospiti della serata anche Gabriele Cirilli, in tournée con Cirilli & Famil e tra i nomi di punta di Only Fun – Comico Show, in onda sul NOVE, e Flora Tabanelli, talento dello sci freestyle e medaglia di bronzo nel big air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Dove vedere la puntata

La nuova puntata di Che tempo che fa è in onda questa sera, domenica 1° marzo, dalle 19.30 su NOVE. Disponibile anche in streaming live e on demand sulla piattaforma della rete e su Discovery+ per gli abbonati.

Potrebbe interessarti anche