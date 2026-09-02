Cesare Cremonini, stasera la consacrazione (da star) su Rai 1: ospiti, sorprese e scaletta del concerto al Circo Massimo Cesare Cremonini torna in prima serata con lo speciale dedicato al Circo Massimo: immagini del live, backstage inedito e una scaletta ricca di successi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Cesare Cremonini, dopo l’annuncio del nuovo album Amatour, si prende da protagonista la prima serata di Rai 1 con uno speciale dedicato a uno degli appuntamenti più importanti della sua ultima stagione live. Stasera in Tv su Rai 1, mercoledì 2 settembre 2026, andrà in onda "Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo", un lungo racconto del concerto andato in scena lo scorso 6 giugno nella Capitale. Per oltre due ore il pubblico potrà rivivere le atmosfere di quella serata attraverso le immagini dello spettacolo e diversi contenuti realizzati dietro le quinte. Non si tratterà quindi della semplice trasmissione del concerto, ma di un vero racconto dell’evento, tra palco, preparazione e momenti più intimi. A rendere ancora più speciale la serata saranno anche alcuni ospiti che hanno condiviso il palco con Cremonini. Ecco le anticipazioni e la scaletta della serata.

Anticipazioni concerto Cesare Cremonini su Rai 1: cosa vedremo stasera 2 settembre

"Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo" accompagnerà gli spettatori dentro uno spettacolo pensato su una scala monumentale, con una produzione imponente e una scenografia costruita per rendere il concerto un’esperienza collettiva. Le telecamere non si fermeranno però alla musica.

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Tra le immagini del live troveranno spazio infatti anche momenti inediti del backstage, dall’allestimento della struttura alle fasi immediatamente precedenti e successive allo show. Una prospettiva che permetterà di vedere anche il lato meno conosciuto di una produzione di queste dimensioni. Parte del racconto dietro le quinte porta la firma di Greg Williams, fotografo e filmmaker di fama internazionale, che ha seguito la costruzione dello spettacolo con uno sguardo più cinematografico.

Gli ospiti e i duetti più attesi

Uno degli elementi più interessanti del concerto al Circo Massimo sarà la presenza degli ospiti saliti sul palco durante lo show. Cremonini ha infatti condiviso alcune delle sue canzoni con artisti molto amati dal pubblico italiano. Tra i protagonisti ci saranno Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni, coinvolti in alcuni dei momenti più attesi della serata. I loro interventi arricchiranno una scaletta già molto ampia, costruita per attraversare diverse fasi della carriera dell’artista. Sul palco, Cesare Cremonini alternerà inoltre diversi strumenti, dal pianoforte alla chitarra, passando per fisarmonica e sassofono, diventato negli ultimi anni una delle sue passioni musicali.

La scaletta del concerto al Circo Massimo

La scaletta di "Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo" ripercorre alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Cremonini, alternando pezzi più recenti e grandi successi del passato. Non mancheranno quindi momenti più intimi, brani da cantare a squarciagola e collaborazioni speciali.

Ecco l’ordine dei brani eseguiti al Circo Massimo:

Cercando Camilla

Alaska Baby

Dicono di me / Padre madre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway, con omaggio a "Roma Capoccia"

Latin Lover

Possibili scenari

Buon viaggio (Share The Love)

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo, con Jovanotti

L’ombelico del mondo, con Jovanotti

Logico

Grey Goose

Aurore boreali, con Elisa

Figlio di un re

San Luca, con Luca Carboni

Tie Your Mother Down

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Data, orario e dove vederlo

"Roma, Baby. Cremonini Live" va in onda mercoledì 2 settembre 2026 alle 21:30 su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. È importante sottolineare che non sarà una diretta, ma la trasmissione televisiva del concerto registrato al Circo Massimo lo scorso 6 giugno davanti a oltre 65mila spettatori.

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