‘Cena di Natale’, Antonella Clerici su Rai 1 con Belen e ospiti da urlo: cosa vedremo stasera Clerici padrona di casa di una serata evento per festeggiare il Natale e il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Unesco: ecco le anticipazioni.

Il prime time di Rai 1 si tinge d’atmosfera natalizia. L’appuntamento è per questa sera, martedì 23 dicembre 2025, con Cena di Natale – La festa della cucina italiana, una serata evento condotta da Antonella Clerici . Una serata pensata per celebrare il menu delle feste, l’arrivo del Natale, le usanze e le tradizioni tipiche del periodo e, allo stesso tempo, il recente riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Ecco nel dettaglio tutti gli ospiti e le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Anticipazioni Cena di Natale – La festa della cucina italiana: cosa vedremo stasera (23 dicembre)

Così come avvenuto lo scorso anno, nella serata dell’antivigilia Antonella Clerici proporrà uno show coinvolgente per celebrare il periodo più magico dell’anno: il Natale. Nel corso della serata si parlerà di cucina, con particolare attenzione al menù delle feste e alla tradizione italiana, ma non mancheranno momenti di divertente comicità, performance inedite, numeri musicali, collegamenti con volti più autorevoli della Rai, aneddoti personali, riflessioni e molto di più.

A fare da collante ad ogni momento dello show troveremo proprio al centro dello studio una grande tavola scenograficamente apparecchiata per il cenone di Natale, con le continue incursioni di Antonella nell’adiacente cucina di "È sempre mezzogiorno". E sarà proprio in questa cucina addobbata a festa che alcuni chef racconteranno i piatti più amati del pranzo e della cena di Natale preparandoli in diretta. Tra spettacolo, buon cibo e intrattenimento non mancheranno certo grandi rappresentanti del mondo della ristorazione italiana tra cuochi, chef amatissimi, ristoratori e giovani allievi delle scuole alberghiere.

Cena di Natale, tutti gli ospiti di Antonella Clerici

Ovviamente, Antonella Clerici non sarà da sola ad affrontare una serata tanto speciale. Lo show Cena di Natale, infatti, avrà un folto cast di ospiti del mondo della ristorazione, dello spettacolo, della televisione e della musica. Entrando ancor più nel dettaglio, non mancheranno Alfio Bottaro, Salvatore De Riso, Fulvio Marino e Daniele Persegani, già protagonisti ricorrenti di È sempre mezzogiorno. Ma accanto a loro vedremo anche Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano. E non solo: ‘Antonellina’ accoglierà anche nel suo studio anche il conduttore di Sanremo, Carlo Conti, e la showgirl Belen Rodriguez, con quest’ultima che tornerà in prime time su Rai 1 dopo aver incantato due mesi fa come ballerina per una notte di Ballando con le stelle.

Parteciperanno alla serata anche Alberto Matano, gli chef Massimo Bottura e Antonino Cannavacciuolo, Peppone Calabrese, Enzo Miccio, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Michela Giraud, Maurizio Lastrico e Gianluca Gazzoli. Come ospiti musicali, spazio a Nek, Gianni Morandi e Noemi.

Quando e dove vederlo

Il programma Cena di Natale – La festa della cucina italiana andrà in onda questa sera, martedì 23 dicembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La serata speciale sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

