'Capodanno in Musica 2026', party di fine anno con Federica Panicucci su Canale 5: gli ospiti e la scaletta L’ultimo giorno del 2025 verrà celebrato su Canale 5 in diretta da Bari con un concerto ricca di ospiti: ecco le anticipazioni e i cantanti della serata.

Manca ormai pochissimo alla fine di questo 2025 e, come ogni anno, impazzano i preparativi per quella che sarà la grande festa di Capodanno di questa sera. Per l’occasione, Canale 5 porterà sul piccolo schermo come di consueto una serata ricca di musica, allegria, divertimento, festeggiamenti e molto di più, per accompagnare gli italiani verso un 2026 ricco di buoni propositi. Ecco allora qualche dettaglio in più su ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Capodanno in Musica, cosa vedremo stasera su Canale 5

La fine dell’anno è ufficialmente arrivata e proprio questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenterà "Capodanno in musica", una serata speciale condotta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. I festeggiamenti sulla rete del Biscione prenderanno il via al termine della consueta puntata de La Ruota della Fortuna, per accompagnare i telespettatori verso il 2026.

Nel corso della serata, sul grande palco allestito proprio per l’occasione, si avvicenderanno gli idoli di giovani e giovanissimi, grandi musicisti, ospiti d’eccezione e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana. In altre parole: ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Un grande evento, per la regia di Luigi Antonini, realizzato con il supporto della Regione Puglia che, attraverso il marchio "PUGLIA. L’Italia levante", racconterà l’evoluzione di un territorio oggi posizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica.

Insomma, un evento assolutamente da non perdere all’insegna del divertimento e della buona musica. Il sottofondo perfetto per una serata in famiglia o con gli amici, tra risate, buon cibo, qualche bicchiere di vino, balli e giochi da tavola. E, ovviamente, il programma musicale proseguirà anche dopo il brindisi di mezzanotte.

Capodanno in Musica, i cantanti e la scaletta del concerto di Capidanno

Che festa di Capodanno sarebbe senza un po’ di buona musica? Sul grande palco allestito per l’occasione assisteremo dunque alle esibizioni di alcuni dei cantanti più amati di sempre:

Gigi D’Alessio

The Kolors

Umberto Tozzi

Raf

Alessio Bernabei

Sarah Toscano

Eddie Brock

Baby K

I Desideri

Fred De Palma

Riccardo Fogli

Iva Zanicchi

Vida Loca

Mietta

Mida

Federica Abbate

Petit

Tony Maiello,

Mew

Cioffi

Young Hash

Quando e dove vederlo

L’appuntamento è dunque per stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.50 circa. L’evento sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, e verrà trasmesso contemporaneamente anche sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma.

