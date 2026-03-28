Canzonissima, serata (in lutto) tra lacrime e capolavori: ospiti, chi canta e scaletta ufficiale Sabato 28 marzo torna Canzonissima con il tema “Dedica”: da Jalisse a Elettra Lamborghini, tutte le anticipazioni, le canzoni e gli ospiti della seconda puntata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Cresce l’attesa per la seconda puntata di Canzonissima 2026, lo show musicale di Raiuno. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, che ha visto Milly Carlucci perdere con onore contro il Serale di Amici (22.5% di share contro 23.8), il programma torna oggi, sabato 28 marzo con una serata a tema "Dedica", promettendo emozioni e grandi classici della musica italiana reinterpretati da artisti di primo piano. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata.

Canzonissima: la dedica a Gino Paoli e la scletta della seconda puntata (28 marzo)

Ad aprire la seconda puntata di Canzonissima sarà un momento particolarmente toccante: un omaggio al grande Gino Paoli, scomparso pochi giorni fa, che verrà ricordato con una dedica speciale. Dopo la vittoria della prima puntata (QUI le pagelle), conquistata da "Il mio canto libero" interpretata da Fabrizio Moro, la competizione riparte con nuove esibizioni e brani iconici pronti a conquistare pubblico e giuria.

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Protagoniste assolute della serata saranno ancora una volta le canzoni, reinterpretate da artisti diversi tra loro ma uniti dal filo conduttore della dedica. Tra le esibizioni più attese spicca proprio quella dei Jalisse, che portano in scena ‘Per sempre sì’ di Sal da Vinci, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2026, confermando il loro legame con la kermesse. Ecco la scaletta delle canzoni in gara:

"Quello che le donne non dicono" – Enrico Ruggeri

"Anima fragile" – Fabrizio Moro

"Tanto pe’ canta’" – Leo Gassmann

"Se io fossi un angelo" – Michele Bravi

"Almeno tu nell’universo" – Fausto Leali

"Fotoromanza" – Malika Ayane

"La donna cannone" – Irene Grandi

"Alta marea" – Elettra Lamborghini

"La leva calcistica della classe ’68" – Arisa

"E lucevan le stelle" – Vittorio Grigolo

"Vengo anch’io (No tu no)" – Paolo Jannacci

"Per sempre sì" – Jalisse

Ospiti e anticipazioni: da Vanessa Scalera a Notre Dame de Paris

Non mancheranno gli ospiti speciali a rendere ancora più ricca la puntata. Tra i nomi più attesi c’è Vanessa Scalera, volto amatissimo dal pubblico grazie alla fiction Imma Tataranni, grande successo della domenica sera di Raiuno, che domani sera chiudere i battenti con l’episodio finale della quinta (e probabilmente ultima) stagione. Milly Carlucci, quindi, risponderà alla pari alla lista d’invitati vip di Amici 25, che staserà potrà contare su Belen e Luca Argentero (QUI le anticipazioni)

Spazio anche al mondo del musical con il cast di Notre Dame de Paris, lo spettacolo firmato da Riccardo Cocciante, che continua a registrare numeri da record in Italia. Dopo il recente ritorno sulle scene con un gala a Milano, il musical prosegue il suo tour nelle principali città italiane, avvicinandosi al prestigioso traguardo dei 25 anni. La puntata, in diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, si preannuncia quindi come un mix di musica, emozioni e spettacolo. Tra dediche personali, reinterpretazioni e grandi ospiti, Canzonissima punta a confermare il successo della prima serata e a regalare al pubblico un nuovo appuntamento imperdibile.

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