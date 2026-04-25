Canzonissima 2026, l’ultimo show di Milly Carlucci e il ruolo di Sal Da Vinci: ospiti, scaletta e chi vince stasera
Canzonissima 2026, stasera 25 aprile la finale in diretta su Rai 1: le anticipazioni, gli ospiti e la canzoni dell'ultima puntata a tema "ll successo del cuore"
Stasera – sabato 25 aprile – su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Canzonissima 2026. In diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, i cantanti in gara si sfideranno con una scaletta davvero speciale: canteranno i brani che hanno portato ognuno di loro alla vittoria delle varie puntate, ma non solo. La gara per decretare il trionfo conclusivo si svolgerà in due manche: occhi puntati sulla scaletta e sugli ospiti scelti da Milly Carlucci.
Canzonissima, le anticipazioni del 25 aprile: i cantanti in gara e le esibizioni più attese
La gara si avvia alle battute finali con il cast al completo e alcuni dei nomi più amati nel panorama musicale italiano: Arisa, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Enrico Ruggeri, Malika Ayane saranno affiancati da altri artisti come Michele Bravi, Leo Gassmann, Elettra Lamborghini La prima manche, come al solito, eleggerà la Canzonissima della serata. Successivamente, nella seconda manche, i cantanti porteranno sul palco i brani vincitori delle varie puntate fino all’elezione del campione di questa stagione. Il tema sarà "Il successo del cuore" ed esplorerà le canzoni che ognuno dei protagonisti custodisce in un luogo speciale del proprio percorso artistico e personale.
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Canzonissima, la scaletta ufficiale: "Il successo del cuore" e i brani vincitori
- Margherita – Riccardo Cocciante
- Peter Pan – Enrico Ruggeri
- Portami Via e Il Mio Canto Libero– Fabrizio Moro
- Girasole e Un Senso – Leo Gassman
- Genitori 3 – Michele Bravi
- Mi manchi – Fausto Leali
- Senza fare sul serio – Malika Ayane
- Bruci la città – Irene Grandi
- Voilà – Elettra Lamborghini
- Canta ancora, La Notte e La leva calcistica della classe ’68 – Arisa
- E lucevan le stelle e Caruso – Vittorio Grigòlo
- Fiumi di parole – Jalisse
- Servi della gleba – Elio e le Storie Tese
Ospiti speciali e tutte le sorprese della serata
Milly Carlucci e la Rai approfitteranno della finale di Canzonissima per presentare un altro grande evento seguito sugli schermi tv: l’Eurovision Song Contest di Vienna. In studio giungerà il vincitore del Festival di Sanremo in gara alla prestigiosa competizione: Sal Da Vinci. Con lui Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi che seguiranno l’evento con la consueta telecronaca 1 che accompagnerà il pubblico di Rai 1 nelle due semifinali e nella finalissima di sabato 16 maggio 2026. In studio anche Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest e in gara insieme agli artisti selezionati. Un passaggio di testimone che avvierà il pubblico verso il secondo step musicale più atteso dopo il Festival della Canzone Italiana. A giudicare gli artisti in gara ritroveremo: Simona Izzo, Francesca Fialdini, Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Nino Frassica, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi e Giacomo Maiolini. La puntata si arricchirà anche grazie a un’esibizione portata in scena proprio da Rossi e Pardo. I due canteranno E la vita, la vita, brano del 1974 di Enzo Jannacci e Renato Pozzetto portato al successo da quest’ultimo e Cochi Ponzoni, diventato poi sigla finale di Canzonissima.
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