Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale Stasera - 21 marzo - Canzonissima 2026 debutta su Rai 1 contro il Serale di Amici 25: le anticipazioni del primo viaggio nella musica italiana tra ricordi e performance live.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Canzonissima torna in prima serata con una nuova edizione pronta a riportare in tv uno dei titoli più iconici della storia della televisione italiana. A partire da sabato 21 marzo, lo show condotto da Milly Carlucci debutterà su Rai 1 con un format rinnovato, capace di unire tradizione e contemporaneità. La sfida non sarà semplice: il programma si troverà infatti a competere direttamente con la prima puntata del serale di Amici su Canale 5. Il cuore dello show sarà la musica, raccontata attraverso le storie personali degli artisti in gara, tra interpretazioni live e momenti emozionali.

Cast Canzonissima 2026: chi sono i cantanti e come funziona

Il cast di Canzonissima 2026 è composto da nomi importanti della musica italiana, pronti a mettersi in gioco in una competizione che va oltre la semplice esibizione. Tra i protagonisti troviamo Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo. Canzonissima, in pratica, sarà una sorta di piccolo Sanremo. Cinque dei 14 artisti in gara – Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi – hanno infatti preso parte all’ultimo Festival, mentre tutti hanno partecipato alla kermesse almeno una volta nella loro carriera.

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Ogni puntata sarà costruita attorno a un tema specifico che guiderà le performance:

La canzone del cuore: i l brano di un altro artista che ha segnato e ispirato il loro percorso musicale.

l brano di un altro artista che ha segnato e ispirato il loro percorso musicale. La dedica: una canzone di altri artisti da dedicare a una persona o a qualcosa di importante.

una canzone di altri artisti da dedicare a una persona o a qualcosa di Il primo successo: il pezzo del proprio repertorio che ha dato inizio al legame con il pubblico.

il pezzo del proprio repertorio che ha dato inizio al legame con il pubblico. La rivincita di Sanremo: una canzone che non ha vinto il Festival ma è diventata amatissima nel tempo.

una canzone che non ha vinto il Festival ma è diventata amatissima nel tempo. La canzone che avrei voluto scrivere io: un brano di altri particolarmente stimato che avrebbero voluto comporre.

un brano di altri particolarmente stimato che avrebbero voluto comporre. Il tuo più grande successo: la canzone più rappresentativa della propria carriera.

Le esibizioni saranno tutte dal vivo e introdotte da clip narrative, in cui i cantanti racconteranno il significato delle loro scelte, trasformando ogni performance in un racconto intimo e coinvolgente.

Riepilogando, ecco i concorrenti di Canzonissima 2026:

Anticipazioni Canzonissima, brani e scaletta della prima puntata (21 marzo)

Si accendono i riflettori sulla prima puntata di Canzonissima in onda oggi, 21 marzo, dedicata al tema "La Canzone del Cuore": gli artisti in gara porteranno sul palco brani iconici che hanno segnato la loro storia personale e musicale.

Enrico Ruggeri – Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo

Lontano dagli occhi di Fabrizio Moro – Il mio canto libero di Lucio Battisti

Il mio canto libero di Leo Gassmann – Un giorno credi di Edoardo Bennato

Un giorno credi di Michele Bravi – Ti lascio una canzone di Gino Paoli

Ti lascio una canzone di Fausto Leali – Pregherò di Adriano Celentano

Pregherò di Malika Ayane – Città vuota di Mina

Città vuota di Irene Grandi – Mi ritorni in mente di Lucio Battisti

Mi ritorni in mente di Elettra Lamborghini – Bella Vera di Fred De Palma

Bella Vera di Vittorio Grigolo – Nessun dorma di Giacomo Puccini

Nessun dorma di Elio e le Storie Tese – Rock’n’roll Robot di Alberto Camerini

Rock’n’roll Robot di Jalisse – Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri

Giuria, votazioni e regolamento del programma

A valutare le esibizioni sarà un sistema di voto articolato che unisce più punti di vista. Protagonisti saranno i "Magnifici 7", un panel composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Accanto a loro, anche gli stessi artisti in gara avranno un ruolo attivo: potranno votare la loro esibizione preferita, escludendo ovviamente la propria. A completare il sistema di voto ci sarà il pubblico, coinvolto attraverso i social, rendendo lo show ancora più interattivo. Al termine di ogni puntata verrà proclamata la "Canzonissima" della serata, che accederà direttamente alla finale.

Canzonissima 2026, quanto dura e quante puntate sono

La nuova edizione di Canzonissima si articolerà in sei puntate più una finale, per un totale di sette appuntamenti in prima serata. Il programma andrà in onda ogni sabato su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Nella puntata conclusiva si sfideranno tutte le canzoni vincitrici delle serate precedenti, con una manche finale che decreterà la Canzonissima 2026.

Ad accompagnare i cantanti ci sarà un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, con alcune esibizioni arricchite da coreografie curate da Matteo Addino. Il risultato è uno show ambizioso che punta a riportare la grande musica italiana al centro della scena televisiva, tra performance dal vivo, storytelling e competizione. Un ritorno atteso che promette spettacolo ed emozioni.

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