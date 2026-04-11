Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale Stasera - sabato 11 aprile - Rai 1 trasmette la quarta puntata di Canzonissima 2026: serata 'Rivincita di Sanremo" dedicata ai brani non vincitori del Festival diventati iconici.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La quarta puntata di Canzonissima torna in prima serata questa sera, alle 21.30 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico, lo show musicale continua il suo viaggio tra le emozioni della musica italiana, scegliendo questa volta un tema particolarmente suggestivo: "La rivincita di Sanremo". Protagonisti saranno infatti quei brani che non hanno vinto il Festival di Sanremo, ma che nel tempo sono diventati veri e propri classici amati dal pubblico. Dopo il successo della terza puntata, vinta da "Caruso" di Lucio Dalla interpretata da Vittorio Grigólo, cresce l’attesa per scoprire quale esibizione conquisterà questa nuova serata.

Canzonissima, le anticipazioni dell’11 aprile: i cantanti in gara e le esibizioni più attese

Il cast della quarta puntata di Canzonissima è ricco e variegato, con grandi nomi della musica italiana pronti a reinterpretare brani iconici. Tra i protagonisti troviamo Arisa, Fabrizio Moro, Malika Ayane, Irene Grandi e Enrico Ruggeri, affiancati da artisti come Elettra Lamborghini, Michele Bravi e Leo Gassmann.

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La formula della serata gioca tra memoria e reinterpretazione: alcuni artisti porteranno cover celebri, altri torneranno su brani che hanno segnato la loro carriera. È il caso di Fabrizio Moro, che canterà "Sono solo parole", scritto per Noemi, mentre Michele Bravi omaggerà Umberto Bindi con "Il nostro concerto". Non mancano ritorni personali, come Arisa con "La notte" e Elio e le Storie Tese con "La canzone mononota".

Ospiti speciali e sorprese della serata

Non solo gara: la puntata di oggi di Canzonissima sarà arricchita da ospiti d’eccezione. Tra questi spicca Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, che per una sera entrerà nel panel dei "Magnifici 7", portando il suo carisma in una veste inedita. Spazio anche allo spettacolo con l’attore Alessandro Preziosi, che racconterà la sua esperienza artistica e si esibirà sulle note di "Quelli belli come noi", oltre a proporre una personale interpretazione di "Malafemmena", celebre brano di Totò.

A infiammare il palco ci penserà invece Bianca Guaccero, protagonista di una performance energica su "Rumore", regalando uno dei momenti più coinvolgenti della serata. A decretare la canzone vincitrice saranno tre componenti: il panel dei "Magnifici 7" (arricchito per l’occasione), gli stessi artisti in gara e il pubblico attraverso i social. Le esibizioni saranno accompagnate da un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, con coreografie curate da Matteo Addino.

Canzonissima, la scaletta ufficiale: "La rivincita di Sanremo"

Una scaletta che attraversa decenni di musica italiana, tra grandi classici e successi più recenti, pronta a regalare emozioni e nostalgia.

Canzonissima 2026, i vincitori delle prime tre puntate

Le prime tre serate di Canzonissima 2026 hanno già delineato i favoriti di questa nuova edizione del celebre varietà musicale. Tra reinterpretazioni di grandi classici e performance molto personali, ogni puntata ha premiato un artista capace di conquistare pubblico e giuria.

Ecco i vincitori delle prime tre puntate:

Fabrizio Moro – Il mio canto libero

– Il mio canto libero Arisa – La leva calcistica della classe ’68

– La leva calcistica della classe ’68 Vittorio Grigolo – Caruso

Canzonissima, quante puntate sono

L’edizione 2026 di Canzonissima, tornato in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci, è articolato in sei puntate complessive. Ecco il calendario delle puntate:

Prima puntata (21 marzo 2026)

(21 marzo 2026) Seconda puntata (28 marzo 2026)

(28 marzo 2026) Terza puntata (4 aprile 2026)

(4 aprile 2026) Quarta puntata (11 aprile 2026)

(11 aprile 2026) Quinta puntata (18 aprile 2026)

(18 aprile 2026) Sesta puntata – finale (25 aprile 2026)

Canzonissima vs Amici Serale, gli ascolti a confronto

La sfida del sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi si conferma uno dei duelli televisivi più seguiti della stagione. Se Canzonissima è partita bene al debutto, nel corso delle settimane il serale di Amici ha preso il sopravvento, consolidando un vantaggio crescente in termini di share e spettatori. Ecco i dati delle ultime settimane a confronto:

21 marzo 2026

Canzonissima: 2.582.000 spettatori (22,5%)

Serale Amici 25: 3.295.000 spettatori (23,8%)

Canzonissima: 2.582.000 spettatori (22,5%) Serale Amici 25: 3.295.000 spettatori (23,8%) 28 marzo 2026

Canzonissima: 2.146.000 spettatori (19,4%)

Serale Amici 25: 3.411.000 spettatori (24,1%)

Canzonissima: 2.146.000 spettatori (19,4%) Serale Amici 25: 3.411.000 spettatori (24,1%) 4 aprile 2026

Canzonissima: 2.210.000 spettatori (17,4%)

Serale Amici 25: 3.100.000 spettatori (23,2%)

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