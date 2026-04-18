Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica)
Stasera (18 aprile) su Rai 1 penultima puntata di Canzonissima con Serena Rossi e Riccardo Cocciante ospiti speciali. Ecco tutte le anticipazioni.
Quinto appuntamento con "Canzonissima", lo show del sabato sera guidato da Milly Carlucci, pronto a regalare la penultima serata di emozioni e grande musica al pubblico di Rai 1. Oggi, sabato 18 aprile, in prima serata, lo spettacolo si arricchisce della presenza di una delle artiste più amate del panorama italiano: Serena Rossi. Tra performance, omaggi e sfide musicali, la puntata promette un mix perfetto di tradizione e contemporaneità che sarà l’antipasto alla finalissima del 25 aprile. Il tema della serata, "La canzone che avrei voluto scrivere io", guiderà artisti e ospiti in un viaggio tra i brani più iconici della musica italiana. Non mancheranno sorprese, momenti spettacolari e un cast ricco di protagonisti pronti a mettersi in gioco.
Serena Rossi a Canzonissima: monologo e performance emozionante
Tra i momenti più attesi della serata c’è senza dubbio l’intervento di Serena Rossi, che porterà sul palco un contributo artistico intenso e personale. L’attrice e cantante accompagnerà il pubblico in un viaggio nella tradizione musicale partenopea attraverso un monologo dedicato alle canzoni napoletane, raccontandone il valore culturale e l’impatto emotivo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un racconto fatto di memoria, identità e sentimento, che restituirà tutta la forza evocativa di Napoli e della sua musica. A rendere ancora più speciale la sua partecipazione sarà l’interpretazione di "Reginella", brano simbolo della tradizione napoletana. Una performance che si preannuncia carica di autenticità e capace di coinvolgere il pubblico in sala e da casa, confermando ancora una volta il talento e la sensibilità artistica di Serena Rossi.
Canzonissima, le anticipazioni del 18 aprile: i cantanti in gara e le esibizioni più attese
La serata sarà ricca di esibizioni e grandi nomi della musica italiana. Tra i protagonisti anche Riccardo Cocciante, atteso finalmente a Canzonissima dopo una piccola polemica che aveva preceduto l’inizio del programma, che interpreterà "Il cielo in una stanza". Accanto a lui saliranno sul palco artisti come Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Arisa e Malika Ayane, ognuno con un brano iconico scelto in linea con il tema della serata. Spazio anche a un emozionante omaggio a Loretta Goggi: il corpo di ballo si esibirà sulle note di "Taratapunzi-e", mentre Francesca Fialdini interpreterà un estratto di "Maledetta Primavera". Un momento celebrativo che unisce danza e musica, rendendo omaggio a una delle figure più amate dello spettacolo italiano.
La gara continua con i brani già qualificati alla finale, tra cui "La notte" e "La leva calcistica della classe ’68" interpretate da Arisa, oltre a "Caruso" portata sul palco da Vittorio Grigòlo. A decretare il vincitore della puntata saranno come sempre i "Magnifici 7", i cantanti in gara e il pubblico da casa tramite i social. Ad accompagnare le esibizioni, un’orchestra dal vivo di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà e coreografie firmate da Matteo Addino, per uno spettacolo che unisce qualità musicale e intrattenimento. Una puntata che si preannuncia ricca, intensa e capace di celebrare la musica italiana in tutte le sue sfumature.
Questa la scaletta ufficiali e gli abbinamenti dei concorrenti nella quinta puntata di Canzonissima del 18 aprile:
- Enrico Ruggeri con A muso duro (Pierangelo Bertoli)
- Fabrizio Moro con Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano)
- Leo Gassmann con Un senso (Vasco Rossi)
- Michele Bravi con I migliori anni della nostra vita (Renato Zero)
- Fausto Leali con La valigia dell’attore (Francesco De Gregori)
- Malika Ayane con Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)
- Irene Grandi con Albachiara (Vasco Rossi)
- Elettra Lamborghini con Tanti auguri (Raffaella Carrà)
- Vittorio Grigolo con Perdere l’amore (Massimo Ranieri)
- Jalisse con Vacanze romane (Matia Bazar)
- Arisa con Nei giardini che nessun sa (Raf)
- Riccardo Cocciante con Il cielo in una stanza (Gino Paoli)
Potrebbe interessarti anche
Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale
Stasera - 21 marzo - Canzonissima 2026 debutta su Rai 1 contro il Serale di Amici 25...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale
Stasera - sabato 11 aprile - Rai 1 trasmette la quarta puntata di Canzonissima 2026:...
Canzonissima 2026, la serata della svolta contro Amici 25: anticipazioni, canzoni e scaletta del 4 aprile
Terza puntata di Canzonissima 2026: tema “la svolta”, ospiti, scaletta completa e tu...
Canzonissima, serata (in lutto) tra lacrime e capolavori: ospiti, chi canta e scaletta ufficiale
Sabato 28 marzo torna Canzonissima con il tema “Dedica”: da Jalisse a Elettra Lambor...
Canzonissima, regolamento (assurdo) e caos concorrenti: Milly Carlucci già travolta dalle polemiche. Perché
Il ritorno in tv dello show il prossimo 21 marzo vedrà in sfida solo le canzoni, eli...
Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: il piano (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25
In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la...
Canzonissima, c’è anche Arisa contro Amici: Milly Carlucci esagera e Maria De Filippi rischia un flop clamoroso
Dopo l’annuncio di Malika Ayane arriva un’altra protagonista dell’ultima edizione de...
Canzonissima, “Arisa canta Sincerità” e scelta choc dei Jalisse: le anticipazioni di Milly Carlucci in diretta tv
Milly Carlucci svela a La volta buona una puntata di Canzonissima che promette emozi...