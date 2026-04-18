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Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica)

Stasera (18 aprile) su Rai 1 penultima puntata di Canzonissima con Serena Rossi e Riccardo Cocciante ospiti speciali. Ecco tutte le anticipazioni.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Quinto appuntamento con "Canzonissima", lo show del sabato sera guidato da Milly Carlucci, pronto a regalare la penultima serata di emozioni e grande musica al pubblico di Rai 1. Oggi, sabato 18 aprile, in prima serata, lo spettacolo si arricchisce della presenza di una delle artiste più amate del panorama italiano: Serena Rossi. Tra performance, omaggi e sfide musicali, la puntata promette un mix perfetto di tradizione e contemporaneità che sarà l’antipasto alla finalissima del 25 aprile. Il tema della serata, "La canzone che avrei voluto scrivere io", guiderà artisti e ospiti in un viaggio tra i brani più iconici della musica italiana. Non mancheranno sorprese, momenti spettacolari e un cast ricco di protagonisti pronti a mettersi in gioco.

Serena Rossi a Canzonissima: monologo e performance emozionante

Tra i momenti più attesi della serata c’è senza dubbio l’intervento di Serena Rossi, che porterà sul palco un contributo artistico intenso e personale. L’attrice e cantante accompagnerà il pubblico in un viaggio nella tradizione musicale partenopea attraverso un monologo dedicato alle canzoni napoletane, raccontandone il valore culturale e l’impatto emotivo.

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Un racconto fatto di memoria, identità e sentimento, che restituirà tutta la forza evocativa di Napoli e della sua musica. A rendere ancora più speciale la sua partecipazione sarà l’interpretazione di "Reginella", brano simbolo della tradizione napoletana. Una performance che si preannuncia carica di autenticità e capace di coinvolgere il pubblico in sala e da casa, confermando ancora una volta il talento e la sensibilità artistica di Serena Rossi.

Canzonissima, le anticipazioni del 18 aprile: i cantanti in gara e le esibizioni più attese

La serata sarà ricca di esibizioni e grandi nomi della musica italiana. Tra i protagonisti anche Riccardo Cocciante, atteso finalmente a Canzonissima dopo una piccola polemica che aveva preceduto l’inizio del programma, che interpreterà "Il cielo in una stanza". Accanto a lui saliranno sul palco artisti come Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Arisa e Malika Ayane, ognuno con un brano iconico scelto in linea con il tema della serata. Spazio anche a un emozionante omaggio a Loretta Goggi: il corpo di ballo si esibirà sulle note di "Taratapunzi-e", mentre Francesca Fialdini interpreterà un estratto di "Maledetta Primavera". Un momento celebrativo che unisce danza e musica, rendendo omaggio a una delle figure più amate dello spettacolo italiano.

La gara continua con i brani già qualificati alla finale, tra cui "La notte" e "La leva calcistica della classe ’68" interpretate da Arisa, oltre a "Caruso" portata sul palco da Vittorio Grigòlo. A decretare il vincitore della puntata saranno come sempre i "Magnifici 7", i cantanti in gara e il pubblico da casa tramite i social. Ad accompagnare le esibizioni, un’orchestra dal vivo di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà e coreografie firmate da Matteo Addino, per uno spettacolo che unisce qualità musicale e intrattenimento. Una puntata che si preannuncia ricca, intensa e capace di celebrare la musica italiana in tutte le sue sfumature.

Questa la scaletta ufficiali e gli abbinamenti dei concorrenti nella quinta puntata di Canzonissima del 18 aprile:

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