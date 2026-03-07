Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

C'è Posta Per Te, il dramma di una figlia e un dolce lieto fine: le anticipazioni di stasera

Il people show di Maria De Filippi torna dopo Sanremo ma si scontrerà ancora con Carlo Conti e i suoi Big su Rai 1.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

C’è Posta Per Te torna su Canale 5 dopo la pausa sanremese. Questa sera, sabato 7 marzo 2026, l’ottava puntata del people show condotto e ideato da Maria De Filippi va in onda per emozionare ancora il pubblico. Dopo la breve pausa per non scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo, e con le voci che parlano di chiusura anticipata, il programma si riprende la prima serata della rete ammiraglia Mediaset con nuove storie commoventi, intervallate da qualche ricordo esilarante e ospiti di prestigio (ancora top secret). Insieme ai quattro postini storici – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, i nuovi protagonisti di stasera, racconteranno le loro storie di riconciliazioni, relazioni da recuperare o a cui dire addio per sempre e amori che tornano dal passato, tra qualche risata e ricordi sbiaditi.

C’è Posta Per te: anticipazioni sabato 7 marzo 2026

C’è Posta Per Te torna finalmente in onda con l’ottava puntata dopo lo stop sanremese. Il people show di Maria De Filippi si scontrerà questa sera con il primo appuntamento di Sanremo Top, programma ideato da Pippo Baudo e che rivede la luce dopo 20 anni grazie a Carlo Conti e Nino Frassica. In attesa di scoprire come andrà questa sfida negli ascolti, vediamo che nelle anticipazioni pubblicate nel promo della trasmissione ci saranno tante storie intense: un padre che vorrebbe riconquistare l’amore di una figlia ormai grande ma che non desidera avere a che fare con la nuova compagna del genitore, un uomo che si ripresenta per farsi perdonare dall’amata, la quale ammette delusa "Ti ho detto che avevo bisogno di tempo, che dovevo ritrovare me e tu te…", ma lui spera ancora: "E se ci trovassimo a metà strada?". Infine una simpatica compagnia di sette signori non più giovanissimi, chiamati da una dama che ha portato con se vecchie foto per riconoscere l’uomo che incontrò anni prima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Gli ospiti di stasera

Mediaset non ha ancora annunciato gli ospiti vip che parteciperanno alla puntata di C’è posta per te in onda stasera, sabato 7 marzo 2026.

(In aggiornamento)

C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo

Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove/dieci puntate. Il calendario è così strutturato:

Quando e dove vedere C’è Posta per Te

L’ ottava puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 7 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.

Potrebbe interessarti anche

C'è posta per te 21 febbraio 2026

C'è Posta Per Te, un grande amore torna dal passato, tra lacrime e risate: cosa vedremo stasera

Mentre su Rai 1 va in onda lo speciale de L'Eredità, Maria De Filippi sfodera colpi ...
C'è posta per te 14 febbraio 2026

C'è Posta Per Te, una proposta di matrimonio e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera

La nuova puntata del people show di Maria De Filippi torna questa sera, 14 febbraio ...
C'è Posta Per Te 31 gennaio 2026

C'è Posta Per Te, un padre riconquista l'amore delle sue figlie: cosa vedremo stasera

La quarta puntata del people show condotto da Maria De Fillippi torna stasera con nu...
C'è Posta Per Te 24 gennaio 2026

C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremo

Alessandra Amoroso e gli attori di La Forza di una donna saranno gli ospiti di quest...
C'è Posta per Te 17 gennaio 2026

C'è Posta per Te, la 'minaccia' ironica di Maria De Filippi e due ospiti speciali: cosa vedremo stasera

Il people show di Maria De Filippi torna su Canale 5 con il secondo appuntamento e l...
C'è posta per te

C'è Posta per Te: lacrime 'inutili', proposte di matrimonio e due ospiti da urlo. Cosa vedremo stasera

Le anticipazioni della prima puntata di C'è posta per te, in onda stasera 10 gennaio...
C'è Posta Per Te 24 gennaio 2026

C’è Posta per Te, Giorgia 'testimone di nozze' e De Filippi zittisce un ex fidanzato: cosa vedremo stasera

La quinta puntata del people show di Maria De Fillippi torna stasera 7 febbraio: ecc...
Carlo Conti

Sanremo Top, Carlo Conti ufficializza la 'coda' del Festival: primo promo e telefonata a Nino Frassica

Il Festival del 2026 si allunga e Carlo Conti annuncia il ritorno di Sanremo Top, sh...
Anticipazioni C'è posta per te - Maria De Filippi

C’è Posta per Te: quando inizia, puntate e cosa farà Stefano De Martino

Lo show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a inizio gennaio con nuove sto...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

L'attore Nino Frassica

Nino Frassica
Martina Dotti

Martina Dotti
Caterina Caselli

Caterina Caselli
Arisa

Arisa

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963