C'è Posta Per Te, il dramma di una figlia e un dolce lieto fine: le anticipazioni di stasera
Il people show di Maria De Filippi torna dopo Sanremo ma si scontrerà ancora con Carlo Conti e i suoi Big su Rai 1.
C’è Posta Per Te torna su Canale 5 dopo la pausa sanremese. Questa sera, sabato 7 marzo 2026, l’ottava puntata del people show condotto e ideato da Maria De Filippi va in onda per emozionare ancora il pubblico. Dopo la breve pausa per non scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo, e con le voci che parlano di chiusura anticipata, il programma si riprende la prima serata della rete ammiraglia Mediaset con nuove storie commoventi, intervallate da qualche ricordo esilarante e ospiti di prestigio (ancora top secret). Insieme ai quattro postini storici – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, i nuovi protagonisti di stasera, racconteranno le loro storie di riconciliazioni, relazioni da recuperare o a cui dire addio per sempre e amori che tornano dal passato, tra qualche risata e ricordi sbiaditi.
C’è Posta Per te: anticipazioni sabato 7 marzo 2026
C’è Posta Per Te torna finalmente in onda con l’ottava puntata dopo lo stop sanremese. Il people show di Maria De Filippi si scontrerà questa sera con il primo appuntamento di Sanremo Top, programma ideato da Pippo Baudo e che rivede la luce dopo 20 anni grazie a Carlo Conti e Nino Frassica. In attesa di scoprire come andrà questa sfida negli ascolti, vediamo che nelle anticipazioni pubblicate nel promo della trasmissione ci saranno tante storie intense: un padre che vorrebbe riconquistare l’amore di una figlia ormai grande ma che non desidera avere a che fare con la nuova compagna del genitore, un uomo che si ripresenta per farsi perdonare dall’amata, la quale ammette delusa "Ti ho detto che avevo bisogno di tempo, che dovevo ritrovare me e tu te…", ma lui spera ancora: "E se ci trovassimo a metà strada?". Infine una simpatica compagnia di sette signori non più giovanissimi, chiamati da una dama che ha portato con se vecchie foto per riconoscere l’uomo che incontrò anni prima.
Gli ospiti di stasera
Mediaset non ha ancora annunciato gli ospiti vip che parteciperanno alla puntata di C’è posta per te in onda stasera, sabato 7 marzo 2026.
(In aggiornamento)
C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo
Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove/dieci puntate. Il calendario è così strutturato:
- prima puntata: sabato 10 gennaio
- seconda puntata: sabato 17 gennaio
- terza puntata: sabato 24 gennaio
- quarta puntata: sabato 31 gennaio
- quinta puntata: sabato 7 febbraio
- sesta puntata: sabato 14 febbraio
- settima puntata: sabato 21 febbraio
- ottava puntata: sabato 28 febbraio (slitta causa Sanremo)
- nona puntata: sabato 7 marzo
Quando e dove vedere C’è Posta per Te
L’ ottava puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 7 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.
