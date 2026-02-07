C’è Posta per Te, Giorgia 'testimone di nozze' e De Filippi zittisce un ex fidanzato: cosa vedremo stasera La quinta puntata del people show di Maria De Fillippi torna stasera 7 febbraio: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti vip.

Prosegue il grande successo di C’è Posta per Te 2026, il people show di Canale 5 che ogni sabato sera tiene incollati milioni di telespettatori. Maria De Filippi continua a raccontare storie di vita vera, tra sorprese, riconciliazioni e momenti carichi di emozione. Anche la puntata di stasera – 7 febbraio 2026 – non farà eccezione, grazie alla presenza di ospiti d’eccezione provenienti dal mondo della musica e dello sport. Una serata che promette lacrime, sorrisi e tanta umanità. Ecco tutte le anticipazioni.

C’è Posta per Te 2026: gli ospiti della puntata di stasera

La quinta puntata di C’è Posta per Te 2026 vedrà visto arrivare in studio tre ospiti molto amati dal pubblico. Maria De Filippi, come da tradizione, ha scelto personaggi capaci di dare ancora più forza alle storie raccontate. A sorprendere i protagonisti delle vicende sono stati una cantante simbolo della musica italiana e due calciatori della Roma, amatissimi dai tifosi giallorossi.

Giorgia è stata protagonista di una romantica proposta di matrimonio: Matteo ha scelto proprio lei per rendere indimenticabile il momento in cui ha chiesto a Martina di diventare sua moglie. La cantante, con la sua sensibilità e la sua voce, ha contribuito a creare un’atmosfera intensa e carica di emozione, regalando alla coppia un ricordo destinato a restare nel tempo. Accanto a lei, sono arrivati anche Stephan El Shaarawy e Matías Soulé. I due calciatori hanno preso parte a una storia toccante che ha visto al centro un padre e sua figlia, segnati dalla recente perdita della madre.

Anticipazioni C’è posta per te, le storie del 7 febbraio

Stando alla promo con le anticipazioni vedremo anche una famiglia ‘rotta’ da screzi passati ritrovare l’unità: "Abbiamo sicuramente tantissimi difetti, ma ritorniamo a essere una famiglia". Ci sarà anche spazio per un giovane innamorato che vorrebbe riallacciare il rapporto con la sua ex fidanzata, con Maria De Filippi pronta a rimetterlo al suo posto e zittirlo: "Stai zitto un po’ dai".

C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo

Le prime puntate di C’è Posta per Te 2026, andate in onda nel mese di gennaio, hanno confermato ancora una volta la forza del programma. Maria De Filippi ha dominato la prima serata del sabato, dimostrando di essere una certezza assoluta per il pubblico di Canale 5 nonostante la concorrente di The Voice Kids, che stasera tornerà in onda su Rai 1 con la sua penultima puntata.

Quella trasmessa stasera sarà la quinta puntata del people show di Maria De Filippi, che quest’anno si articolerà sull’arco di nove puntate. La trasmissione, partita la scorso gennaio, giungerà al capolonea sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:

