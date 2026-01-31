C'è Posta Per Te, un padre riconquista l'amore delle sue figlie: cosa vedremo stasera La quarta puntata del people show condotto da Maria De Fillippi torna stasera con nuove ed emozionanti storie: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus

Dopo le pesanti accuse e illazioni di Fabrizio Corona sul suo Falsissimo, Maria De Filippi torna in onda con un nuovo appuntamento di C’è Posta Per Te. Stasera, sabato 31 gennaio 2026, su Canale 5 vedremo la quarta puntata del people show, piena come sempre di ospiti, colpi di scena ed emozioni forti. La conduttrice, insieme ai quattro postini storici del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, riparte con il suo programma e i racconti dei protagonisti, dopo le accuse choc fatte da Corona su YouTube, dove il paparazzo raccontava presunte responsabilità di Maria De Filippi sull’uscita di scena di Belen Rodriguez e Barbara D’Urso da Mediaset. Da parte della padrona di casa dello show nessuna replica, mentre questa sera vedremo nuove storie prendere vita di fronte all’ormai famosa busta, tra amori da riconquistare, problemi da risolvere e rapporti da ricucire.

C’è Posta Per te: anticipazioni sabato 31 gennaio 2026

C’è Posta Per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, torna questa sera per emozionare il pubblico di Canale 5. Tra momenti di intensa commozione, sorrisi e leggerezza, il programma racconterà ancora una volta di amori che si ritrovano, famiglie che si ricompongono dopo tanto tempo, relazioni giunte al termine che provano a trovare una seconda possibilità, rapporti ostacolati e incredibili sorprese inattese. Stando alla promo con le anticipazioni vedremo un padre che cerca di riconquistare l’amore per le sue due figlie, ma anche un giovane innamorato che vorrebbe ricucire con la sua ex fidanzata: alcuni protagonisti riusciranno a togliere la busta, altri purtroppo torneranno a casa senza un lieto fine.

Gli ospiti di stasera

Mediaset non ha ancora annunciato gli ospiti vip che parteciperanno alla puntata di C’è posta per te in onda stasera, sabato 31 gennaio 2026.

(In aggiornamento)

C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo

Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove puntate. Il programma, partito la scorsa settimana, giungerà a conclusione sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:

prima puntata: sabato 10 gennaio seconda puntata: sabato 17 gennaio terza puntata: sabato 24 gennaio quarta puntata: sabato 31 gennaio quinta puntata: sabato 7 febbraio sesta puntata: sabato 14 febbraio settima puntata: sabato 21 febbraio ottava puntata: sabato 28 febbraio nona puntata: sabato 7 marzo



Quando e dove vedere C’è Posta per Te

La quarta puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 31 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.

