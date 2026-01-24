C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremo Alessandra Amoroso e gli attori di La Forza di una donna saranno gli ospiti di questa terza puntata del people show.

L’avventura della 29esima edizione di C’è Posta per Te continua. Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, il people show campione di incassi torna a far emozionare il pubblico di Canale 5. A condurre, come sempre, la padrona di casa Maria De Filippi insieme a ospiti d’eccezione e i quattro postini storici del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Di fronte alla famosa busta, ancora una volta le emozionanti storie dei protagonisti con i loro amori da riconquistare, problemi da risolvere e rapporti da ricucire. Tanti anche i personaggi famosi che si uniranno a loro per aiutarli, o anche solo per fare una sorpresa ai loro cari. Vediamo insieme cosa accadrà nella nuova puntata di C’è Posta per Te.

C’è Posta Per te: anticipazioni e ospiti di sabato 24 gennaio 2026

Tutto pronto per la terza puntata di C’è Posta Per Te. Dopo il record di ascolti dei primi due appuntamenti, anche oggi Maria De Filippi si prepara a fare il botto con le storie commoventi che verranno raccontate. Conflitti, famiglie da riunire e amori da ricucire o salutare per sempre e, come si vede dalle anticipazioni sui social, la conduttrice ha preparato delle sorprese incredibili soprattutto per una padre che desidera riabbracciare sua figlia: "Se ti manca allora perché non lo rivedi?" ha chiesto esortando la giovane ad aprire la busta. Emozionante anche un papà che farà di tutto per riconquistare suo figlio. Ad animare la serata anche diversi ospiti: in studio arriveranno gli attori turchi Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk, protagonisti della dizi La Forza di Una Donna, campione d’ascolti di Canale 5. Dal mondo della musica, invece, arriverà Alessandra Amoroso, cantante vincitrice di Amici 8, e per la decima volta a C’è Posta per Te.

’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo

Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove puntate. Il programma, partito la scorsa settimana, giungerà a conclusione sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:

prima puntata: sabato 10 gennaio

sabato 10 gennaio seconda puntata: sabato 17 gennaio

sabato 17 gennaio terza puntata: sabato 24 gennaio

sabato 24 gennaio quarta puntata: sabato 31 gennaio

sabato 31 gennaio quinta puntata: sabato 7 febbraio

sabato 7 febbraio sesta puntata: sabato 14 febbraio

sabato 14 febbraio settima puntata: sabato 21 febbraio

sabato 21 febbraio ottava puntata: sabato 28 febbraio

sabato 28 febbraio nona puntata: sabato 7 marzo

Quando e dove vedere C’è Posta per Te

La terza puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 24 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.

