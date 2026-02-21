C'è Posta Per Te, un grande amore torna dal passato, tra lacrime e risate: cosa vedremo stasera Mentre su Rai 1 va in onda lo speciale de L'Eredità, Maria De Filippi sfodera colpi di scena ed emozioni forti: tutte le anticipazioni della settima puntata.

Su Canale 5 è tutto pronto per la settima puntata di C’è Posta Per Te. Stasera, sabato 21 febbraio 2026, Maria De Filippi torna in onda con un nuovo appuntamento del suo incredibile people show, pronta ancora una volta a far emozionare il pubblico in studio e a casa. Prima della pausa sanremese, con lo stop previsto la prossima settimana causa Festival, la conduttrice ha messo appunto una puntata piena di colpi di scena, sempre all’insegna del sentimento. Insieme ai quattro postini storici – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, i nuovi protagonisti di stasera, racconteranno le loro storie di riconciliazioni, relazioni da recuperare o a cui dire addio per sempre e amori che tornano dal passato, tra qualche risata e ricordi sbiaditi.

C’è Posta Per te: anticipazioni sabato 21 febbraio 2026

Dopo settimane di dominio assoluto negli ascolti del prime time, la scorsa settimana C’è Posta Per Te è stato superato da Antonella Clerici e la finalissima di The Voice Kids (22,1 % contro il 23.4% di Rai 1). In attesa di scoprire quindi se Maria De Filippi riuscirà a tornare in vetta dopo la sfida di stasera contro lo speciale L’Eredità – Sfida tra giganti, in onda sul primo canale di Stato, tra le storie di questa puntata tante nuove emozioni. Nella anticipazioni fornite dalla promo si vedono due figlie che vorrebbero riallacciare i rapporti con il loro padre, un ex marito pronto a far di tutto per riconquistare sua moglie e un signore che torna dal passato con il ricordo di un grande amore: "Dice che non ti ha mai dimenticato", chiede Maria De Filippi alla destinataria della busta. "Io si!", la risposta sincera quanto esilarante della signora, detta tra gli applausi e le risate del pubblico in studio.

Gli ospiti di stasera

Mediaset non ha ancora annunciato gli ospiti vip che parteciperanno alla puntata di C’è posta per te in onda stasera, sabato 14 febbraio 2026.

(In aggiornamento)

C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo

Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove puntate. Il programma, partito la scorsa settimana, giungerà a conclusione sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:

Quando e dove vedere C’è Posta per Te

La settima puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 31 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.

