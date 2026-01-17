C'è Posta per Te, la 'minaccia' ironica di Maria De Filippi e due ospiti speciali: cosa vedremo stasera Il people show di Maria De Filippi torna su Canale 5 con il secondo appuntamento e la compagnia di Emma e Stefano De Martino.

Dopo un debutto eccezionale, C’è Posta per Te è pronto a tornare. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, il people show condotto da Maria De Filippi riparte con la seconda puntata di questa nuova edizione. Lo scorso weekend, a emozionarsi per le storie dei protagonisti del programma sono stati ben 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6%, mentre su Rai 1 The Voice Kids con Antonella Clerici si è dovuto accontentare di quasi 10 punti in meno (19.7%). Anche stasera, quindi la conduttrice, insieme ai quattro postini storici del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi – è pronta a intrattenere il loro folto pubblico con i racconti e i dilemmi di persone comuni, tra amori da riconquistare, problemi da risolvere e rapporti da ricucire. Come sempre, tanti anche gli ospiti che si uniranno a loro per aiutarli, o anche solo per fare una sorpresa ai loro cari. Vediamo insieme cosa accadrà nella nuova puntata di C’è Posta per Te.

C’è Posta Per te: anticipazioni e ospiti di sabato 10 gennaio 2026

Al via questa sera la seconda puntata di C’è Posta per Te del 2026. Dopo il record di sabato scorso, anche oggi Maria De Filippi si prepara a fare il botto con le storie emozionanti che verranno raccontate: conflitti, famiglie da riunire e amori da ricucire o salutare per sempre e, come si vede dalle anticipazioni sui social, la conduttrice avrà il suo filo da torcere. "Lo vuoi vedere tuo figlio? Dimmi di si perché se no ti ammazzo io", ha detto ironica a un signore che doveva decidere se aprire la famosa busta in studio per riabbracciare il figlio.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa sera, ci saranno due volti molto noti ed entrambi dal passato in comune nella scuola di Amici. Si tratta di Emma Marrone e Stefano De Martino. Per la cantante questa è la decima partecipazione (la prima risale alla nona e ultima puntata del 2022, mentre per il patron di Affari Tuoi si tratta della sesta, avendo preso parte a tutte e cinque le edizioni precedenti. Inoltre, De Martino vanta una lunga frequentazione televisiva con Maria De Filippi: oltre a essere ‘nato’ aristicamente nella scuola di Amici nel 2009, è stato conduttore del daytime del talent nel 2015 e nel biennio 2021-2022 ha ricoperto il ruolo di giudice del serale. Caso vuole che De Martino sarà ospite di C’è posta per te nella stessa puntata in cui ci sarà Emma, sua ex fidanzata: i due sono stati insieme per tre anni fino al 2012, quando il conduttore napoletano si innamorò di Belen Rodriguez.

C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo

Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove puntate. Il programma, partito la scorsa settimana, giungerà a conclusione sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:

prima puntata: sabato 10 gennaio

sabato 10 gennaio seconda puntata: sabato 17 gennaio

sabato 17 gennaio terza puntata: sabato 24 gennaio

sabato 24 gennaio quarta puntata: sabato 31 gennaio

sabato 31 gennaio quinta puntata: sabato 7 febbraio

sabato 7 febbraio sesta puntata: sabato 14 febbraio

sabato 14 febbraio settima puntata: sabato 21 febbraio

sabato 21 febbraio ottava puntata: sabato 28 febbraio

sabato 28 febbraio nona puntata: sabato 7 marzo

Quando e dove vedere C’è Posta per Te

La seconda puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 17 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.

