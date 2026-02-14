C'è Posta Per Te, una proposta di matrimonio e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera
La nuova puntata del people show di Maria De Filippi torna questa sera, 14 febbraio 2026, con nuove storie: tutte le anticipazioni.
Un San Valentino con i fiocchi per C’è Posta Per Te. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, il people show di Maria De Filippi torna su Canale 5 con la quinta puntata della ventinovesima edizione. La conduttrice, insieme ai quattro postini storici del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, va in onda con in protagonisti di questo nuovo appuntamento che cade proprio nel giorno dedicato agli innamorati. Tante le emozioni anche questa volta, tra storie di riconciliazioni, proposte di matrimonio commoventi e amori che tornano dal passato, tra qualche risata e ricordi sbiaditi.
C’è Posta Per te: anticipazioni sabato 14 febbraio 2026
Maria De Filippi si prepara a fare di nuovo il botto con gli ascolti nella nuova puntata di C’è Posta Per Te. Sabato scorso il people show è stato visto da 3.590.000 spettatori con uno share del 23.9% e, in attesa di scoprire in quanti lo seguiranno anche questa sera, ci prepariamo all’appuntamento grazie alle anticipazioni spoilerate nel promo della trasmissione. Tra momenti di intensa commozione, sorrisi e leggerezza, verranno raccontate ancora una volta le storie di amori che si ritrovano, famiglie che si ricompongono dopo tanto tempo, relazioni giunte al termine che provano a trovare una seconda possibilità, rapporti ostacolati e incredibili sorprese inattese come quella di un giovane che ha mandato la lettera alla sua fidanzata incinta per chiederle di sposarlo: "Mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto – dice in ginocchio davanti alla busta ancora chiusa e con l’anello tra le mani -. Non vedo l’ora di essere chiamato papà e di invecchiare con te. Mi vuoi sposare?". La risposta è stata un sì, detto tra le lacrime e la commozione del pubblico in studio.
Gli ospiti di stasera
Mediaset non ha ancora annunciato gli ospiti vip che parteciperanno alla puntata di C’è posta per te in onda stasera, sabato 14 febbraio 2026.
(In aggiornamento)
C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo
Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per Te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove puntate. Il programma, partito la scorsa settimana, giungerà a conclusione sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:
- prima puntata: sabato 10 gennaio
- seconda puntata: sabato 17 gennaio
- terza puntata: sabato 24 gennaio
- quarta puntata: sabato 31 gennaio
- quinta puntata: sabato 7 febbraio
- sesta puntata: sabato 14 febbraio
- settima puntata: sabato 21 febbraio
- ottava puntata: sabato 28 febbraio
- nona puntata: sabato 7 marzo
Quando e dove vedere C’è Posta per Te
La quarta puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 31 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.
