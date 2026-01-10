C'è Posta per Te: lacrime 'inutili', proposte di matrimonio e due ospiti da urlo. Cosa vedremo stasera
Le anticipazioni della prima puntata di C'è posta per te, in onda stasera 10 gennaio su Canale 5: tante storie emozionanti e due super star per la gioia del pubblico.
La stagione numero 29 di C’è Posta per Te è pronta a emozionare. Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, il people show di Maria De Filippi torna in onda su Canale 5 con la prima puntata di questa nuova edizione. La conduttrice, insieme ai quattro postini storici del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi – racconteranno le storie e i dilemmi di persone comuni, tra amori da riconquistare, problemi da risolvere e rapporti da ricucire. Come sempre, tanti anche gli ospiti che si uniranno ai protagonisti per aiutarli nelle loro relazioni, o anche solo per fare una sorpresa ai loro cari. Vediamo insieme cosa accadrà nella nuova puntata di C’è Posta per Te.
C’è Posta Per te: anticipazioni e ospiti di sabato 10 gennaio 2026
Tutto pronto per la prima puntata della 29esima stagione di C’è Porta Per Te, che torna stasera, sabato 10 gennaio 2026, su Canale 5. Tante le storie che la faranno da padrone anche in questo appuntamento, dove sicuramente ritroveremo conflitti, famiglie da riunire e amori da ricucire o salutare per sempre. Dalle anticipazioni sui social, Maria De Filippi ce la metterà tutta per risaldare dei rapporti, ma la vedremo anche con voce ferma scuotere qualcuno ("Sono pianti inutili, non è morto nessuno, ma che stai a piangere a fà"). Infine, tra una busta chiusa e nuove chance per ricominciare, anche una proposta di matrimonio andata a buon fine.
Ma a C’è Posta per Te, si sa, sono attesissimi anche gli ospiti. Per questo primo appuntamento Maria De Filippi a voluto in studio Can Yaman e Raoul Bova. Il primo, reduce dal grande successo di Sandokan su Rai 1, tornerà nello show per la quinta volta, mentre per l’attore italiano si tratta della 12esima ospitata. Bova, inoltre, ha debuttato ieri sera nella 15esima stagione di Don Matteo, sempre nei panni di Don Massimo, conquistando ancora il consenso del pubblico che da anni lo segue.
C’è posta per te 2026, quante puntate sono: il calendario completo
Mediaset non ha svelato ufficialmente la durata dell’edizione 2026 di C’è posta per te, ma anche quest’anno il people show di Maria De Filippi dovrebbe articolarsi sull’arco di nove puntate. Il programma, in partenza stasera, giungerà a conclusione sabato 7 marzo, in un calendario così strutturato:
- prima puntata: sabato 10 gennaio
- seconda puntata: sabato 17 gennaio
- terza puntata: sabato 24 gennaio
- quarta puntata: sabato 31 gennaio
- quinta puntata: sabato 7 febbraio
- sesta puntata: sabato 14 febbraio
- settima puntata: sabato 21 febbraio
- ottava puntata: sabato 28 febbraio
- nona puntata: sabato 7 marzo
Quando e dove vedere C’è Posta per Te
La prima puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te va in onda sabato 10 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento anche sulla app e sul sito di Mediaset Infinity, dove è possibile vedere la puntata in streaming oppure on demand.
