BYD Music Awards, Carlo Conti celebrato per Sanremo e lancia De Martino: scaletta e cosa vedremo stasera Stasera, sabato 19 settembre, su Rai1 la seconda serata dei BYD Music Awards: Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono il gran finale dall’Arena di Verona.

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L’Arena di Verona torna ad accendersi per la seconda e ultima serata dei BYD Music Awards 2026. L’appuntamento è per questa sera, sabato 19 settembre, in prima serata su Rai1, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada nuovamente al timone dello show. Dopo il debutto della prima puntata, che ha raccolto il 19,1% di share nella prima parte con 2 milioni 474 mila spettatori, la manifestazione si prepara a chiudere un’edizione particolarmente significativa: quella dei suoi vent’anni.

Era il 2007 quando il premio muoveva i primi passi e, da allora, sul palco sono saliti più di 600 artisti, mentre i riconoscimenti assegnati hanno superato quota mille. Un anniversario che offre anche l’occasione per celebrare alcuni dei protagonisti che hanno segnato la musica italiana e, nella prima serata, ha regalato un momento particolarmente significativo con Carlo Conti.

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BYD Music Awards 2026, il premio a Carlo Conti e le parole su De Martino

Durante la prima puntata (QUI le pagelle), Conti ha ricevuto un riconoscimento speciale da FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, per gli oltre 7 milioni e mezzo di copie certificate ottenute nelle cinque edizioni del Festival di Sanremo da lui guidate come direttore artistico. Nel corso della serata, Conti ha rivolto anche un pensiero a Stefano De Martino, che sarà al timone del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha scelto poche parole, ma particolarmente indicative del passaggio di consegne avvenuto dopo le sue ultime due edizioni:

"Un in bocca al lupo grande a Stefano De Martino per il suo prossimo Festival"

BYD Music Awards 2026, stasera la seconda puntata: ospiti e scaletta

Adesso l’attenzione torna sul palco dell’Arena di Verona. Questa sera, 19 settembre, Carlo Conti e Vanessa Incontrada torneranno a condurre lo spettacolo, per la quindicesima volta insieme. Ad attenderli ci sarà un’Arena esaurita da mesi e un cast che mette insieme alcune delle voci più rappresentative della musica italiana, tra grandi protagonisti e artisti delle nuove generazioni.

Tra gli ospiti della seconda serata sono annunciati Giorgia, Elisa, Negramaro, Pooh, Riccardo Cocciante e Il Volo. Non mancheranno inoltre alcuni dei nomi più presenti nelle classifiche e nelle playlist degli ultimi mesi: Achille Lauro, Anna, Geolier, Madame, Irama, The Kolors, Tommaso Paradiso, Luchè, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Sayf e Tonypitony. Spazio anche all’intrattenimento con Enrico Brignano, atteso sul palco per ritirare un premio speciale.

La seconda serata alternerà esibizioni musicali, premiazioni e momenti dedicati ai protagonisti dell’ultimo anno. I riconoscimenti sono legati ai risultati certificati da FIMI/NIQ e SIAE, senza una votazione da parte di una giuria: a determinare i premi sono i risultati effettivamente raggiunti dalla musica sul mercato e dal pubblico.

Saranno celebrati gli album che hanno conquistato le certificazioni Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Platino e Multiplatino pubblicati nel periodo compreso tra settembre 2025 e settembre 2026. Una parte importante sarà dedicata anche ai concerti e ai tour, con riconoscimenti legati al numero di spettatori raggiunti.

Dopo la celebrazione dei vent’anni e il riconoscimento a Carlo Conti nella prima serata, dunque, l’Arena di Verona si prepara a chiudere questa edizione dei BYD Music Awards con un’altra lunga notte dedicata alla musica italiana. L’appuntamento è questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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