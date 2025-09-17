'Buongiorno mamma 3' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Stasera 17 settembre 2025 inizia la terza stagione di 'Buongiorno mamma!': ecco anticipazioni, trama e il calendario della serie Tv con Raoul Bova.
Riparte questa sera, mercoledì 17 settembre, la fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! con la sua attesissima terza stagione. Dopo l’enorme successo ottenuto in precedenza, Raoul Bova è pronto a tornare nei panni di Guido Borghi, per tentare di riunire una famiglia che sta ancora cercando di ritrovare il giusto equilibrio dopo un momento drammatico e un passato travagliato da lasciarsi alle spalle. I nostri amati protagonisti si ritroveranno, però, alle prese con un nuovo mistero che potrebbe metterli in serio pericolo. Ma ecco ancor più nel dettaglio cosa vedremo stasera in tv su Canale 5 nella prima puntata della fiction.
Anticipazioni Buongiorno mamma! 3 (17 settembre), cosa vedremo nella prima puntata
Nel silenzio di un garage, il rombo sommesso di un motore acceso riempie l’aria. A terra, che sembra quasi dormire, c’è Agata: stivali neri, gambe distese, la figura elegante ma fragile sotto la luce fredda di un neon. Accanto a lei, una Porsche bianca. La terza stagione di Buongiorno, mamma! si apre così, e subito capiamo che qualcosa è andato storto. Ma per scoprire come si sia arrivati a quel punto, bisogna tornare indietro di due mesi.
È dicembre, l’atmosfera natalizia avvolge Bracciano e per i Borghi sembra l’occasione perfetta per ritrovarsi dopo tanto tempo. Guido ha deciso di riunire i figli per condividere una notizia che cambierà le loro vite: ha chiesto a Laura De Santis, la compagna che gli è stata accanto negli ultimi anni, di sposarlo. Ma un annuncio così apre inevitabilmente vecchie ferite: dov’è Anna, la madre che continua a pesare come un’ombra sul cuore di tutti?
I figli di Guido stanno ancora cercando di ritrovare il proprio equilibrio: Jacopo, lontano da casa, rincorre i propri sogni ma porta con sé l’eco di paure mai risolte. Francesca è rimasta in paese, tentando di costruire la sua serenità con il marito Karim. Sole cresce la piccola Nina con Greg, pur cercando ancora la sua vera strada. Michelino, ormai adolescente, affronta i primi turbamenti della crescita. E ognuno di loro, a proprio modo, continua a misurarsi con un passato difficile da lasciarsi alle spalle.
In questo quadro familiare fa ritorno anche Agata, invitata proprio da Guido dopo anni trascorsi a Londra con il compagno Mauro. L’incontro, però, è carico di tensione: i rapporti si sono incrinati a seguito di un dramma che ha diviso irrimediabilmente i Borghi. Ora, però, la Vigilia di Natale porta con sé nuove rivelazioni. Con l’aiuto dell’ispettore Colaprico, Guido intravede finalmente la possibilità di mettere ordine tra verità taciute e ricordi mai affrontati, nella speranza di costruire un futuro diverso.
Eppure, non tutti vivono serenamente questa nuova fase. Agata, in particolare, fatica ad accettare la presenza di Laura nella vita della famiglia. Le due donne incarnano mondi opposti: Laura è attenta, premurosa e rassicurante; Agata è estremamente indipendente e insofferente a qualsiasi costrizione. È solo una resistenza al cambiamento, o qualcosa di più profondo? Gelosia, timore di essere sostituita, o la certezza che Laura nasconda un segreto?
Buongiorno mamma!, il cast della terza stagione
In questa attesissima terza stagione, diretta da Laura Chiossone e Edoardo Re, rivedremo Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, e con lui tutti gli attori più amati della prima stagione: Beatrice Arnera, Elena Funari, Ginevra Francesconi, Giovanni Nasta, Vincenzo Colaprico, Maria Chiara Giannetta, Thomas Santu e Kelum Giordano. Con loro anche alcune new entry come Serena Iansiti, Thomas Berger Christensen che sostituirà Matteo Oscar Giuggioli nel ruolo di Jacopo, Andrea Condè, Lorenzo Aloi, Rebecca Loria e Nicoletta Di Bisceglie.
Buongiorno, mamma! 3: quante puntate sono e quando finisce
La terza stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova andrà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, alle ore 21.30 circa, per quattro imperdibili puntate che saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco nel dettaglio il calendario della stagione:
- Prima puntata: mercoledì 17 settembre 2025
- Seconda puntata: mercoledì 24 settembre 2025
- Terza puntata: mercoledì 1° ottobre 2025
- Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025
