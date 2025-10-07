“Buongiorno mamma 3”, come finisce e gli indizi (scoraggianti) sulla quarta stagione Tutto pronto per la quarta e ultima puntata in onda questa sera su Canale 5: ecco nel dettaglio ciò che vedremo e le prospettive per una nuova stagione.

Questa sera, martedì 7 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta e ultima puntata della terza stagione di ‘Buongiorno, mamma!’, l’amata serie che vede protagonisti Raoul Bova, Serena Iansiti e Beatrice Arnera. In questo attesissimo finale di stagione verrà finalmente a galla una spiazzante verità che lascerà tutti con il fiato sospeso: ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5 e quali prospettive potrebbero esserci per una quarta stagione.

"Buongiorno, mamma! 3", anticipazioni ultima puntata e come finisce

Nell’ultimo episodio di questa sera, Guido e Laura si preparano alle nozze, mentre Agata, dopo aver trovato il coraggio di rivelare a Guido ciò che prova per lui, continua a soffrire ed è pronta a prendere una decisione drastica sul suo futuro. Allo stesso tempo, anche per i giovani di casa è un momento piuttosto complicato e ricco di problemi. Michele tenta di combattere contro la timidezza per conquistare Lisa. Sole fa il possibile per risolvere i problemi con Greg, mentre Francesca è lacerata dal segreto sul bambino che aspetta e vorrebbe tanto rivelare tutto a Karim. Alla fine, Guido e Vincenzo riescono finalmente a decifrare il codice di Anna, scoprendo così una spiazzante verità.

"Buongiorno, mamma!", gli indizi scoraggianti sulla quarta stagione

A poche ore dall’ultima puntata della terza stagione, c’è già chi si chiede se vi possa essere la possibilità di vedere prossimamente anche una quarta stagione di ‘Buongiorno, mamma!’. A tal proposito occorre fare una premessa: se la seconda stagione era iniziata con un buon 21.2% di share e si era chiusa al 19%, gli ascolti di questa terza stagione non sono invece stati altrettanto soddisfacenti, con tre puntate che si sono assestate su una media del 14.7% di share. Come riportato anche dall’esperto Davide Maggio, a fronte di ascolti ben al di sotto delle aspettative, è difficile pensare che Mediaset possa rinnovare la serie anche per una quarta stagione.

Sempre secondo Maggio, a penalizzare la serie potrebbe essere stata la decisione di far morire Anna, la ‘mamma’ interpretata da Maria Chiara Giannetta, lasciando tanti spettatori speranzosi di un epilogo diverso con l’amaro in bocca. Così come la presenza di alcuni attori giovani e, forse, un po’ troppo acerbi per i ruoli assegnati. Nonostante l’affetto di molti fan nei confronti di questa fiction, le possibilità che la puntata di questa sera non sia solo l’ultima di stagione ma anche l’ultima di tutta la serie sono dunque piuttosto alte.

