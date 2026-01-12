Boss in Incognito 2026, Elettra Lamborghini riparte da Agata Fiasconaro: chi è e quanto fattura la sua azienda In arrivo stasera la prima puntata della nuova edizione di Boss in Incognito, l’amatissimo programma di Rai 2: ecco tutte le anticipazioni e ciò che vedremo.

Tutto pronto per il grande ritorno di Boss in Incognito, il docu-reality di Rai 2 che proprio questa sera, lunedì 12 gennaio, ripartirà con la sua undicesima edizione. Il ciclo di quattro puntate, condotte dall’iconica Elettra Lamborghini, vedranno come sempre alcuni boss di realtà aziendali italiane pronti a mettersi in gioco lavorando per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Accanto a loro, pronta a camuffarsi e ad assumere un’altra identità per la missione ci sarà proprio Elettra: scopriamo tutte le anticipazioni di ciò che vedremo da stasera in tv su Rai 2.

Boss in Incognito, cosa vedremo stasera (12 gennaio)

La protagonista di questa prima puntata di Boss in Incognito sarà Agata Fiasconaro, Brand Manager dell’azienda familiare di Fiasconaro S.r.l. Una storica realtà italiana che fonda le sue radici nella tradizione della pasticceria siciliana, con grande risonanza anche a livello internazionale grazie all’esportazione di dolci e panettoni in tutto il mondo. L’azienda ha sede a Castelbuono e, ad oggi, può vantare circa 250 collaboratori, oltre 20mila panettoni prodotti ogni giorno e un fatturato di circa 34 milioni di euro l’anno.

Nella puntata di stasera, Agata Fiasconaro si travestirà per non farsi riconoscere e affiancherà in incognito i suoi dipendenti sul lavoro, con Elettra Lamborghini che, in uno dei suoi travestimenti, si metterà in gioco nell’arte del confezionamento. In questo percorso avremo quindi modo di conoscere Ibrahima, addetta agli impasti; Angelika, che si occupa della pirlatura e della messa in forma dei panettoni; Nicola, che lavora nel reparto in cui vengono ultimati e imbustati i panettoni, ed Enrico, impegnato al carretto delle degustazioni in Piazza Margherita di Castelbuono.

Mentre i dipendenti dell’azienda crederanno di essere protagonisti di "Job Deal", ovvero un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo, la Brand Manager ed Elettra si muoveranno tra i vari reparti dell’azienda per tutta la settimana, svelando la loro reale identità e il programma stesso solo alla fine delle riprese. Come sempre, questa particolare esperienza permetterà ai Boss di vivere a pieno il contesto in cui i propri dipendenti lavorano ogni giorno, riuscendo così a comprendere meglio persone, emozioni, disagi e mancanze.

Quando e dove vederlo

La prima puntata di Boss in Incognito con Elettra Lamborghini andrà in onda questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Una serata veramente imperdibile.

