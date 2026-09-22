Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Boss in incognito, Elettra Lamborghini riparte dal caffè: dove la vedremo (c'entra Un posto al sole)

Elettra Lamborghini torna su Rai 2 con la nuova edizione di Boss in incognito. La prima puntata entra nel mondo di un famoso marchio: qual è e quanto fattura

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La nuova edizione di Boss in incognito è pronta a tornare su Rai 2. Da martedì 22 settembre, alle 21.20, Elettra Lamborghini torna alla guida del docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, per accompagnare il pubblico alla scoperta di alcune delle realtà imprenditoriali più interessanti del Made in Italy. La dodicesima edizione partirà con un primo ciclo di quattro appuntamenti, a cui seguiranno altri quattro episodi nel 2027. Ad aprire la nuova stagione sarà Caffè Motta, storica azienda campana con sede a Salerno e "sponsor" anche della soap Un posto al sole. A mettersi in gioco sarà Camilla Mastromartino, responsabile della comunicazione e rappresentante della terza generazione della famiglia alla guida dell’impresa.

Caffè Motta, quanto fattura e cosa produce

Nata negli anni Sessanta come piccola torrefazione artigianale, Caffè Motta è cresciuta fino a diventare una realtà industriale specializzata nel settore del caffè tostato. I numeri raccontano bene le dimensioni raggiunte dall’azienda: il volume d’affari annuo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ogni anno dagli stabilimenti escono circa 3 milioni di chili di caffè, 125 milioni di cialde e 50 milioni di capsule. Una produzione destinata non soltanto al mercato italiano: il marchio è infatti presente anche all’estero, con esportazioni che raggiungono Europa, America e Africa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per una settimana Camilla Mastromartino lascerà quindi il ruolo dirigenziale per immergersi nella quotidianità dei suoi collaboratori. L’operazione sarà possibile grazie a un’identità completamente diversa e alla copertura di un presunto documentario dedicato al reinserimento lavorativo. Il viaggio all’interno dell’azienda partirà dalla logistica, dove Danilo le insegnerà a preparare scatole e pedane per le spedizioni. Con Ugo, invece, Camilla seguirà da vicino il processo di tostatura, partendo dal chicco ancora crudo. Giovanni la accompagnerà sulla linea delle capsule, mentre con Fausto salirà sul furgone per effettuare le consegne ai clienti.

Anticipazioni Boss in incognito: anche Elettra Lamborghini scende in campo

A cambiare identità non sarà però soltanto la boss. Anche Elettra Lamborghini si sottoporrà a ore di trucco e parrucco per rendersi irriconoscibile e partecipare direttamente all’esperienza. La conduttrice affiancherà Mario sulla linea dedicata alle cialde, cimentandosi nel confezionamento dei kit. Per i dipendenti, almeno inizialmente, lei e Camilla saranno semplicemente due nuove persone arrivate in azienda.

Il meccanismo resta quello che ha reso riconoscibile il programma: i protagonisti della dirigenza abbandonano per qualche giorno il proprio ruolo e si trasformano in dipendenti qualunque. Soltanto alla fine della settimana verrà svelata la loro vera identità. Sarà proprio questo momento a portare alla luce sorprese ed emozioni, mettendo a confronto il vertice dell’azienda con chi ogni giorno lavora nei reparti produttivi.

Potrebbe interessarti anche

Elettra Lamborghini è protagonista di 'Boss in incognito'

Stasera in tv (22 settembre), tra film e inchieste spunta Elettra Lamborghini 'Boss in incognito'

Cosa vedere stasera in tv? Tra il ritorno di Boss in incognito (Rai 2), le audizioni...
Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show: “Come può giudicare?”. Poi l’affondo su Patty Pravo

Clima infuocato al tavolo della giuria a pochi giorni dal via della nuova edizione d...
Elettra Lamborghini

La Notte dei serpenti, il party di fine estate di Elettra Lamborghini (con Patty Pravo): chi canta, anticipazioni e scaletta ufficiale

Elettra Lamborghini conduce la quarta edizione del concertone abruzzese, tra grandi ...
Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini vuole Sanremo con De Martino (ma senza cantare): “Una sfida bellissima”

La cantante ha parlato della possibilità di tornare sul palco del teatro Ariston nel...
elettra lamborghini incidente hot concerto

Salta la spallina, Elettra Lamborghini rischia il topless durante il concerto: “La tetta di fuori davanti a tutti no!"

Incidente hot durante il concerto per Elettra Lamborghini: la spallina cede, lei fer...
La Notte Dei Serpenti

La Notte Dei Serpenti, pagelle: Elettra Lamborghini si prende la festa (9), Raf passepartout (8). Ma Patty Pravo è 'divina' a metà (5)

A Notte dei Serpenti sbarca su Rai 1 tra musica, contaminazioni e omaggi all’Abruzzo...
Carlo Conti - sanremo top anticipazioni scaletta 14 marzo 2026

Carlo Conti commenta la nuova giuria di Tale e Quale e la promessa di Malgioglio contro Pettinelli: "Ci saranno grandi litigate"

Il conduttore si prepara a tornare con la 16esima edizione dello show, che cambia co...
Mara Venier, Stefano De Martino e Milly Carlucci

Rai, scatta la nuova stagione TV: da Affari Tuoi a Ballando con le stelle, Domenica In e Ore 14 (senza Milo Infante). Quando tornano in onda i big

I programmi di punta di Viale Mazzini sono pronti a debuttare a settembre. Da Report...
La notte dei serpenti e L'Erede

Ascolti TV venerdì 4 settembre, trionfa La Notte dei Serpenti di Elettra Lamborghini, anche Quarto Grado fa il botto

Rai1 conquista il primo posto con lo show musicale, mentre Canale5 resta a distanza ...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

marina la rosa grande fratello vip

Marina La Rosa
Eugenio Finardi

Eugenio Finardi
Andy Diaz Hernandez

Andy Diaz Hernandez
Luca Urso

Luca Urso

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963