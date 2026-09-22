Boss in incognito, Elettra Lamborghini riparte dal caffè: dove la vedremo (c'entra Un posto al sole)
Elettra Lamborghini torna su Rai 2 con la nuova edizione di Boss in incognito. La prima puntata entra nel mondo di un famoso marchio: qual è e quanto fattura
La nuova edizione di Boss in incognito è pronta a tornare su Rai 2. Da martedì 22 settembre, alle 21.20, Elettra Lamborghini torna alla guida del docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, per accompagnare il pubblico alla scoperta di alcune delle realtà imprenditoriali più interessanti del Made in Italy. La dodicesima edizione partirà con un primo ciclo di quattro appuntamenti, a cui seguiranno altri quattro episodi nel 2027. Ad aprire la nuova stagione sarà Caffè Motta, storica azienda campana con sede a Salerno e "sponsor" anche della soap Un posto al sole. A mettersi in gioco sarà Camilla Mastromartino, responsabile della comunicazione e rappresentante della terza generazione della famiglia alla guida dell’impresa.
Caffè Motta, quanto fattura e cosa produce
Nata negli anni Sessanta come piccola torrefazione artigianale, Caffè Motta è cresciuta fino a diventare una realtà industriale specializzata nel settore del caffè tostato. I numeri raccontano bene le dimensioni raggiunte dall’azienda: il volume d’affari annuo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ogni anno dagli stabilimenti escono circa 3 milioni di chili di caffè, 125 milioni di cialde e 50 milioni di capsule. Una produzione destinata non soltanto al mercato italiano: il marchio è infatti presente anche all’estero, con esportazioni che raggiungono Europa, America e Africa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per una settimana Camilla Mastromartino lascerà quindi il ruolo dirigenziale per immergersi nella quotidianità dei suoi collaboratori. L’operazione sarà possibile grazie a un’identità completamente diversa e alla copertura di un presunto documentario dedicato al reinserimento lavorativo. Il viaggio all’interno dell’azienda partirà dalla logistica, dove Danilo le insegnerà a preparare scatole e pedane per le spedizioni. Con Ugo, invece, Camilla seguirà da vicino il processo di tostatura, partendo dal chicco ancora crudo. Giovanni la accompagnerà sulla linea delle capsule, mentre con Fausto salirà sul furgone per effettuare le consegne ai clienti.
Anticipazioni Boss in incognito: anche Elettra Lamborghini scende in campo
A cambiare identità non sarà però soltanto la boss. Anche Elettra Lamborghini si sottoporrà a ore di trucco e parrucco per rendersi irriconoscibile e partecipare direttamente all’esperienza. La conduttrice affiancherà Mario sulla linea dedicata alle cialde, cimentandosi nel confezionamento dei kit. Per i dipendenti, almeno inizialmente, lei e Camilla saranno semplicemente due nuove persone arrivate in azienda.
Il meccanismo resta quello che ha reso riconoscibile il programma: i protagonisti della dirigenza abbandonano per qualche giorno il proprio ruolo e si trasformano in dipendenti qualunque. Soltanto alla fine della settimana verrà svelata la loro vera identità. Sarà proprio questo momento a portare alla luce sorprese ed emozioni, mettendo a confronto il vertice dell’azienda con chi ogni giorno lavora nei reparti produttivi.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (22 settembre), tra film e inchieste spunta Elettra Lamborghini 'Boss in incognito'
Cosa vedere stasera in tv? Tra il ritorno di Boss in incognito (Rai 2), le audizioni...
Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show: “Come può giudicare?”. Poi l’affondo su Patty Pravo
Clima infuocato al tavolo della giuria a pochi giorni dal via della nuova edizione d...
La Notte dei serpenti, il party di fine estate di Elettra Lamborghini (con Patty Pravo): chi canta, anticipazioni e scaletta ufficiale
Elettra Lamborghini conduce la quarta edizione del concertone abruzzese, tra grandi ...
Elettra Lamborghini vuole Sanremo con De Martino (ma senza cantare): “Una sfida bellissima”
La cantante ha parlato della possibilità di tornare sul palco del teatro Ariston nel...
Salta la spallina, Elettra Lamborghini rischia il topless durante il concerto: “La tetta di fuori davanti a tutti no!"
Incidente hot durante il concerto per Elettra Lamborghini: la spallina cede, lei fer...
La Notte Dei Serpenti, pagelle: Elettra Lamborghini si prende la festa (9), Raf passepartout (8). Ma Patty Pravo è 'divina' a metà (5)
A Notte dei Serpenti sbarca su Rai 1 tra musica, contaminazioni e omaggi all’Abruzzo...
Carlo Conti commenta la nuova giuria di Tale e Quale e la promessa di Malgioglio contro Pettinelli: "Ci saranno grandi litigate"
Il conduttore si prepara a tornare con la 16esima edizione dello show, che cambia co...
Rai, scatta la nuova stagione TV: da Affari Tuoi a Ballando con le stelle, Domenica In e Ore 14 (senza Milo Infante). Quando tornano in onda i big
I programmi di punta di Viale Mazzini sono pronti a debuttare a settembre. Da Report...