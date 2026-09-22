Boss in incognito, Elettra Lamborghini riparte dal caffè: dove la vedremo (c'entra Un posto al sole) Elettra Lamborghini torna su Rai 2 con la nuova edizione di Boss in incognito. La prima puntata entra nel mondo di un famoso marchio: qual è e quanto fattura

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La nuova edizione di Boss in incognito è pronta a tornare su Rai 2. Da martedì 22 settembre, alle 21.20, Elettra Lamborghini torna alla guida del docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, per accompagnare il pubblico alla scoperta di alcune delle realtà imprenditoriali più interessanti del Made in Italy. La dodicesima edizione partirà con un primo ciclo di quattro appuntamenti, a cui seguiranno altri quattro episodi nel 2027. Ad aprire la nuova stagione sarà Caffè Motta, storica azienda campana con sede a Salerno e "sponsor" anche della soap Un posto al sole. A mettersi in gioco sarà Camilla Mastromartino, responsabile della comunicazione e rappresentante della terza generazione della famiglia alla guida dell’impresa.

Caffè Motta, quanto fattura e cosa produce

Nata negli anni Sessanta come piccola torrefazione artigianale, Caffè Motta è cresciuta fino a diventare una realtà industriale specializzata nel settore del caffè tostato. I numeri raccontano bene le dimensioni raggiunte dall’azienda: il volume d’affari annuo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ogni anno dagli stabilimenti escono circa 3 milioni di chili di caffè, 125 milioni di cialde e 50 milioni di capsule. Una produzione destinata non soltanto al mercato italiano: il marchio è infatti presente anche all’estero, con esportazioni che raggiungono Europa, America e Africa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per una settimana Camilla Mastromartino lascerà quindi il ruolo dirigenziale per immergersi nella quotidianità dei suoi collaboratori. L’operazione sarà possibile grazie a un’identità completamente diversa e alla copertura di un presunto documentario dedicato al reinserimento lavorativo. Il viaggio all’interno dell’azienda partirà dalla logistica, dove Danilo le insegnerà a preparare scatole e pedane per le spedizioni. Con Ugo, invece, Camilla seguirà da vicino il processo di tostatura, partendo dal chicco ancora crudo. Giovanni la accompagnerà sulla linea delle capsule, mentre con Fausto salirà sul furgone per effettuare le consegne ai clienti.

Anticipazioni Boss in incognito: anche Elettra Lamborghini scende in campo

A cambiare identità non sarà però soltanto la boss. Anche Elettra Lamborghini si sottoporrà a ore di trucco e parrucco per rendersi irriconoscibile e partecipare direttamente all’esperienza. La conduttrice affiancherà Mario sulla linea dedicata alle cialde, cimentandosi nel confezionamento dei kit. Per i dipendenti, almeno inizialmente, lei e Camilla saranno semplicemente due nuove persone arrivate in azienda.

Il meccanismo resta quello che ha reso riconoscibile il programma: i protagonisti della dirigenza abbandonano per qualche giorno il proprio ruolo e si trasformano in dipendenti qualunque. Soltanto alla fine della settimana verrà svelata la loro vera identità. Sarà proprio questo momento a portare alla luce sorprese ed emozioni, mettendo a confronto il vertice dell’azienda con chi ogni giorno lavora nei reparti produttivi.

Potrebbe interessarti anche