Blanca 3, come finisce e le ipotesi sulla quarta stagione: cosa succederà
L’appuntamento è per questa sera con la sesta e ultima puntata della terza stagione di Blanca, l’amata fiction con Maria Chiara Giannetta: scopriamo di più.
Anche la terza stagione dell’amatissima fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, sta per volgere al termine. Questa sera, lunedì 3 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la sesta e ultima puntata con un epilogo veramente sorprendente. Blanca si ritroverà in serio pericolo durante la ricerca di un bambino scomparso e anche per Michele Liguori la situazione non sarà delle migliori. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1 e le ipotesi su una futura quarta stagione della serie.
Blanca 3, ultima puntata (3 novembre 2025): come finisce
Nell’ultima puntata di Blanca 3, vediamo Blanca alle prese con le ricerche del bambino scomparso in una vera e propria corsa contro il tempo. Cercando di portare avanti le indagini da sola, la donna finisce però in una situazione di grave pericolo che, unita alla sua cecità, la mette una volta per tutte di fronte alle sue più grandi paure. Allo stesso tempo, anche tutte le altre domande trovano finalmente una risposta: Blanca è ormai consapevole di tutte le bugie di Domenico e questo genera in lei una forte crisi, mentre Michele Liguori si ritrova a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Insomma, il finale della serie metterà al giusto posto molti pezzi del puzzle senza però rinunciare all’effetto sorpresa.
Blanca, ci sarà una quarta stagione?
A poche ore dalla fine della terza stagione di Blanca, sono tanti i telespettatori fan della serie che già si chiedono se in futuro avranno modo di rivedere la loro consulente di polizia preferita in una quarta stagione. Per il momento, gli autori della fiction non si sono ancora espressi in maniera ufficiale, ma dagli ultimi rumors pare che la possibilità divedere Bianca 4 sia in realtà molto alta e che la Rai stia attenendo solo la fine di questa terza stagione per poterlo annunciare ufficialmente. Insomma, se tutto andrà bene, in futuro Maria Chiara Giannetta potrà tornare nuovamente nei panni dell’ormai iconica Blanca Ferrando e coinvolgere il pubblico in nuove avventure professionali e sentimentali. Per avere tutte le conferme non rimane che attendere ancora un po’.
Quando e dove vederlo
La sesta e ultima puntata di Blanca 3 andrà in onda questa sera, lunedì 3 novembre 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata di stasera, come tutti gli episodi precedenti, sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento assolutamente imperdibile.
