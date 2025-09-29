Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce Tutto pronto per il grande ritorno dell’amata fiction Rai che vede protagonista una giovane consulente cieca dalle doti straordinarie: cosa vedremo.

L’appuntamento è per questa sera, lunedì 29 settembre, con la prima puntata della terza stagione di Blanca, l’amatissima fiction che vede Maria Chiara Giannetta nei panni di una donna cieca che lavora come consulente della polizia in quanto specializzata in decodifica. Un personaggio che grazie alla sua forza, alla sua sorprendete energia e all’ironia con la quale ogni giorno affronta la sua condizione, ha letteralmente conquistato il pubblico. In questa terza stagione la protagonista riuscirà a sorprenderci ulteriormente e la ritroveremo faccia a faccia con le sue paure più grandi: ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Blanca 3, anticipazioni prima puntata (29 settembre)

Nel debutto della terza stagione di questa sera vedremo Blanca profondamente fedele a sé stessa, con il suo look ormai iconico e lo spirito ironico che l’ha contraddistinta anche nelle precedenti stagioni, ma molto cambiata nel profondo. Il primo cambiamento riguarda Linneo: il cane che l’aveva seguita in ogni passo della sua avventura perde la vita, e al suo posto arriva un nuovo compagno a quattro zampe. Per Bianca è un cambiamento molto duro da accettare, tanto che al nuovo compagno fedele non dà neppure un nome, chiamandolo soltanto Cane 3.

Dal punto di vista sentimentale, le cose sono altrettanto complicate: l’ispettore Liguori sembra deciso a fare chiarezza e il rapporto con Veronica potrebbe portarlo a scelte definitive. Nel frattempo, Blanca non può evitare di interrogarsi su ciò che la lega ancora a lui. Come sempre, è poi il lavoro a catalizzare la sua attenzione: al commissariato arriva il caso dell’omicidio di Valya, una religiosa ucraina coinvolta misteriosamente nella sparizione di un bambino.

L’indagine appare subito complessa: nulla è come sembra e ogni dettaglio può nascondere un inganno. Lavorando sul caso, Blanca incontra Domenico Falena, contractor affascinante e misterioso, legato a un’agenzia di sicurezza navale che opera a Genova. Questo sorprendente incontro apre nuovi scenari, sia investigativi che personali: Blanca si trova di fronte a un uomo che potrebbe mettere in discussione tutte le sue certezze.

Blanca 3, quante puntate sono e quando finisce

La prima puntata di Blanca 3 andrà in onda questa sera, lunedì 29 settembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Per questa terza stagione sono previste 6 puntate, formate da 2 episodi ciascuna, trasmesse in 6 serate (sempre al lunedì sera). L’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda lunedì 3 novembre 2025.

1° puntata: lunedì 29 settembre

2° puntata: lunedì 6 ottobre

3° puntata: lunedì 13 ottobre

4° puntata: lunedì 20 ottobre

5° puntata: lunedì 27 ottobre

6° puntata: lunedì 3 novembre

