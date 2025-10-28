Trova nel Magazine
Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga

Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2: le anticipazioni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Torna in onda Belve. Oggi martedì 28 ottobre 2025, infatti, inizia ufficialmente la 13esima edizione dello show condotto da Francesca Fagnani. Tra le ospiti della prima puntata stagionale ci sarà anche Rita De Crescenzo: la tiktoker napoletana racconterà la sua storia, dagli anni segnati da droghe e abusi fino alla scalata sui social. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Rai 2. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Rita De Crescenzo, la sua storia a Belve: l’infanzia difficile e la droga

Francesca Fagnani si prepara a inaugurare la 13esima edizione di Belve e le ospiti della prima puntata in onda stasera saranno Belén Rodríguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. Quest’ultima sarà uno dei primi personaggi ‘social’ a essere intervistato su Rai 2; il suo nome ha fatto parecchio discutere ma questa sera la tiktoker napoletana, 46 anni, è finalmente pronta a raccontare la sua storia. Come emerso dalle prime anticipazioni su FanPage, l’infanzia di Rita è non è stata per niente semplice, segnata da problemi con la legge e soprattutto di dipendenze. "30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni" ha spiegato l’influencer partenopea, che giovanissima ebbe un figlio col membro di un clan della camorra ("Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina"). Poi la svolta toccante: "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta (…) Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo".

La misteriosa parentela con Massimo Ranieri

"Lei ha detto che Massimo Ranieri è un suo parente… ma lui non conferma" incalzerà Francesca Fagnani, riprendendo una delle convinzioni di Rita De Crescenzo proprio stasera a Belve. "Mia nonna, la mamma di mia mamma, e la mamma sono due cugine… forse lui non si ricorda, si chiama Giuseppa Zazzariello… È un soprannome" spiegherà la tiktoker in un siparietto tanto surreale quanto esilarante, davanti alla conduttrice divertita e quasi in lacrime: "Davanti a queste prove inconfutabili…" – "Non capisco cosa vuol dire confutabili".

Quando e dove vedere Belve in tv e streaming (martedì 28 ottobre 2025)

La prima puntata di Belve va in onda stasera in tv. Appuntamento su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay (dove saranno disponibili tutti gli episodi), tramite app o sito ufficiale.

Guida TV

