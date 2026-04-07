Belve (7 aprile): tre ospiti, Micaela Ramazzotti perfida su Virzì, Amanda Lear 'hot' e Zeudi De Palma senza filtri. Cosa vedremo stasera Oggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani: le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Una nuova stagione di Belve al via. Oggi martedì 7 aprile 2026, infatti, inizia ufficialmente la 14esima edizione dello show condotto da Francesca Fagnani. Le ospiti della prima puntata saranno Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Rai 2. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Belve, la confessione di Micaela Ramazzotti su Paolo Virzì

Tra le ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, Micaela Ramazzotti tornerà a parlare del suo matrimonio (finito) con Paolo Virzì, ma non solo. Nato sul set di Tutta la vita davanti, l’amore con il regista livornese è stato travagliato e finito con la separazione definitiva quasi esattamente tre anni fa. "Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui" confesserà Micaela a Francesca Fagnani, riconducendo la fine del suo matrimonio a una condizione di crisi, segnata da "la mancanza d’amore, l’essere disprezzata". Il futuro, invece, sembra sempre più roseo dopo l’annuncio delle nozze con il nuovo compagno Claudio che, tuttavia, sembrano non volere arrivare mai: "Non si trovano le carte del divorzio!".

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Amanda Lear e Zeudi Di Palma da Francesca Fagnani: tutte le anticipazioni della puntata di stasera

In una puntata d’esordio tutta al femminile, oggi martedì 7 aprile 2026 in studio da Francesca Fagnani a Belve ci saranno anche Amanda Lear e Zeudi Di Palma. La showgirl francese ripercorrerà i suoi amori ‘celebri’ (ed extraconiugali) con Salvador Dalì e David Bowie, uomini sposati che diedero vita a vere e proprie coppie aperte, oltre alla storia d’amore col marito Alain Philippe morto drammaticamente in un incendio. "Ho avuto relazioni con ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali. Alain? Mio marito era bisessuale" svelerà Amanda, aggiungendo ulteriore pepe alla sua intensa vita sentimentale.

Quando e dove vedere Belve in tv e streaming (martedì 7 aprile 2025)

Condotta da Francesca Fagnani, la prima puntata di Belve va in onda stasera in tv. Appuntamento su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay (dove saranno disponibili tutti gli episodi della stagione), tramite app o sito ufficiale.

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