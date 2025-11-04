Trova nel Magazine
Belve, caos in studio: gelo tra Irene Pivetti e Fagnani, poi il capitombolo di Iva Zanicchi. Cosa vedremo stasera

L’appuntamento è per questa sera con una nuova imperdibile puntata su Rai 2 con le interviste pungenti di Francesca Fagnani: ecco ospiti e anticipazioni.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Questa sera, martedì 4 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 2 una nuova puntata di Belve, l’iconico show di Francesca Fagnani che porta sul piccolo schermo volti noti ponendo loro domande a dir poco pungenti. Per l’occasione la padrona di casa intervisterà Andriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi e, ovviamente, non mancheranno grandi colpi di scena: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.

Belve, Irene Pivetti ‘stronca’ Francesca Fagnani

Tra gli ospiti di Belve di questa sera ci sarà Irene Pivetti, ex politica e presidente della Camera. Nel corso dell’intervista registrata con Francesca Fagnani, durante la quale la Pivetti si è raccontata senza filtri nel suo percorso personale e di carriera, non sono mancati anche momenti di tensione. "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?", ha chiesto la padrona di casa. Immediata la risposta dell’ex politica: "No. Assolutamente no. Quando sono venuta meno? In che cosa ho mancato di rispetto? Ho dimostrato che bisogna essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. Le circostanze erano diverse. Ho abbracciato volentieri il mestiere della televisione che è un bellissimo mestiere".

A quel punto, Fagnani ha quindi ribattuto dicendo: "Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha posato abbracciata a Costantino Vitagliano. Una legittima domanda". "Ed è legittima la risposta", ha quindi replicato immediatamente Irene Pivetti senza nascondere il nervosismo per le parole della conduttrice. A seguire, come avremo modo divedere stasera, la Pivetti si è raccontata anche da un punto divista più privato, affrontando temi delicati come il matrimonio finito, le vicende giudiziarie e il rapporto con Lele Mora.

Iva Zanicchi, capitombolo a Belve: cosa è successo

Nel corso della serata avremo modo di vedere anche l’intervista a Iva Zanicchi che, ancor prima della messa in onda, è già riuscita a far parlare di sé dopo essere rovinosamente ruzzolata a terra proprio nello studio di Francesca Fagnani. Entrando in studio, la cantante 85enne è infatti inciampata nel binario della telecamera ed è caduta a terra, proprio come dimostrano le immagini e i video circolati in rete nelle ultime ore. Tutti, compresa la conduttrice, sono immediatamente intervenuti per aiutare Iva che, fortunatamente, non si è però fatta nulla.

Nonostante questo piccolo incidente, l’Aquila di Ligonchio ha poi proseguito la serata portando a termine la sua intervista tra guai con il fisco, vita privata, rivelazioni e la storica rivalità con Mina. Proprio su quest’ultima ha infatti affermato: "È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano, perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!".

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

