Belve, caos in studio: gelo tra Irene Pivetti e Fagnani, poi il capitombolo di Iva Zanicchi. Cosa vedremo stasera
L’appuntamento è per questa sera con una nuova imperdibile puntata su Rai 2 con le interviste pungenti di Francesca Fagnani: ecco ospiti e anticipazioni.
Questa sera, martedì 4 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 2 una nuova puntata di Belve, l’iconico show di Francesca Fagnani che porta sul piccolo schermo volti noti ponendo loro domande a dir poco pungenti. Per l’occasione la padrona di casa intervisterà Andriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi e, ovviamente, non mancheranno grandi colpi di scena: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.
Belve, Irene Pivetti ‘stronca’ Francesca Fagnani
Tra gli ospiti di Belve di questa sera ci sarà Irene Pivetti, ex politica e presidente della Camera. Nel corso dell’intervista registrata con Francesca Fagnani, durante la quale la Pivetti si è raccontata senza filtri nel suo percorso personale e di carriera, non sono mancati anche momenti di tensione. "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?", ha chiesto la padrona di casa. Immediata la risposta dell’ex politica: "No. Assolutamente no. Quando sono venuta meno? In che cosa ho mancato di rispetto? Ho dimostrato che bisogna essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. Le circostanze erano diverse. Ho abbracciato volentieri il mestiere della televisione che è un bellissimo mestiere".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A quel punto, Fagnani ha quindi ribattuto dicendo: "Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha posato abbracciata a Costantino Vitagliano. Una legittima domanda". "Ed è legittima la risposta", ha quindi replicato immediatamente Irene Pivetti senza nascondere il nervosismo per le parole della conduttrice. A seguire, come avremo modo divedere stasera, la Pivetti si è raccontata anche da un punto divista più privato, affrontando temi delicati come il matrimonio finito, le vicende giudiziarie e il rapporto con Lele Mora.
Iva Zanicchi, capitombolo a Belve: cosa è successo
Nel corso della serata avremo modo di vedere anche l’intervista a Iva Zanicchi che, ancor prima della messa in onda, è già riuscita a far parlare di sé dopo essere rovinosamente ruzzolata a terra proprio nello studio di Francesca Fagnani. Entrando in studio, la cantante 85enne è infatti inciampata nel binario della telecamera ed è caduta a terra, proprio come dimostrano le immagini e i video circolati in rete nelle ultime ore. Tutti, compresa la conduttrice, sono immediatamente intervenuti per aiutare Iva che, fortunatamente, non si è però fatta nulla.
Nonostante questo piccolo incidente, l’Aquila di Ligonchio ha poi proseguito la serata portando a termine la sua intervista tra guai con il fisco, vita privata, rivelazioni e la storica rivalità con Mina. Proprio su quest’ultima ha infatti affermato: "È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano, perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!".
Quando e dove vederlo
La nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Iva Zanicchi una vera belva da Francesca Fagnani, frecciata a Mina: "Rimani a Lugano, non ti muovere"
Tra frecciate a Mina, guai col fisco e profezie sulla Rai, Iva Zanicchi si racconta ...
Francesca Fagnani svela i prossimi tre ospiti di Belve. Poi gela Barbara D'Urso: "Non la invito"
Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti martedì prossimo a Belve. Fa...
Paura per Iva Zanicchi, brutta caduta a Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante
Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che ...
Fagnani s’inverte con Maria De Filippi a Belve 2025: cosa succede, il retroscena
A Belve inversione di ruoli, Maria De Filippi intervista Fagnani e tanti ospiti annu...
Belen senza filtri a Belve, la dipendenza e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. E svela chi ha amato davvero
Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Tutt...
Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga
Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prim...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio
I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...
Belve, pagelle: Fagnani spiona (8), Maria De Filippi asso nella manica (8), Belen senza freni (7)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione del program...