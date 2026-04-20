Belve, Brigitte Nielsen distrugge Sylvester Stallone: “Ossessivo e pericoloso, a letto un coniglio” Ospite di Francesca Fagnani nella prossima puntata in onda su Rai 2, l’attrice danese si è sfogata contro l’ex marito: le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Brigitte Nielsen non si tiene più. Ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata in onda martedì 21 aprile 2026 in prima serata su Rai 2, infatti, l’attrice danese si è scagliata duramente contro l’ex marito Sylvester Stallone, con accuse anche pesanti. Non è mancata anche una parentesi sul difficile periodo segnato da alcolismo e abusi. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Brigitte Nielsen a Belve: lo sfogo contro Sylvester Stallone, tutti i retroscena

"Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare" racconterà Brigitte Nielsen a Belve. L’attrice danese classe 1963 sarà infatti ospite della terza puntata della 14esima edizione del programma di Francesca Fagnani, insieme a Elettra Lamborghini e Shiva. L’ex modella – come anticipato – parlerà apertamente della fine del suo matrimonio con Sylvester Stallone e tutta la burrascosa rottura di una delle coppie più celebri e iconiche degli anni Ottanta. "Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente" racconterà Nielsen senza mezzi termini, attaccando duramente l’ex marito: "Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene". Poi la rivelazione sul suo percorso professionale dopo il divorzio, segnato da una sorta di veto da parte di Stallone nel mondo di Hollywood, che le chiuse tutte le porte in faccia: "Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse" spiega l’attrice. Infine, la frecciatina: "Stallone? A letto era più un coniglio…".

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L’alcolismo e il baratro: il racconto di Brigitte Nielsen a Francesca Fagnani

Nel corso della sua chiacchierata con Francesca Fagnani Brigitte Nielsen tornerà a parlare anche dei suoi periodi più bui, segnati indelebilmente da alcolismo e abusi. Nel 2003, in piena crisi, ingerì una quantità inimmaginabile di ansiolitici e whisky, salvandosi poi quasi per miracolo. "Volevo pace" confesserà Brigitte, tornando ancora ad additare il suo matrimonio: "Un rapporto devastante. Mi aveva fatto il lavaggio del cervello". Nove anni più tardi, a Los Angeles, fu paparazzata in uno stato di evidente ebrezza, in una situazione degradante e con una bottiglia sotto braccio: "È stata una giornata proprio orribile. Qualcuno mi ha fatto una foto. Mi ha rotto mezza anima".

Quando e dove vedere Belve in tv e streaming (martedì 21 aprile 2026)

La terza puntata di Belve va in onda domani in tv. Appuntamento su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay (dove saranno disponibili tutti gli episodi), tramite app o sito ufficiale.

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