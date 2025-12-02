Belve (2 dicembre): tre ospiti, pianti e Berlusconi tirato in ballo da Sabrina Salerno: cosa vedremo nell’ultima puntata Nella puntata di questa sera, Francesca Fagnani intervisterà la nota cantante e showgirl e non mancheranno rivelazioni inedite: scopriamo di più.

Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, andrà in onda l’ultima puntata di Belve, in prima serata su Rai 2 con la conduzione dell’iconica Francesca Fagnani. Ancora una volta avremo dunque modo di vedere interviste dettagliate, coinvolgenti e irriverenti, con gli ospiti della serata che si racconteranno a cuore aperto nel bene e nel male. Tra gli intervistati di questa sera troveremo Sabrina Salerno, pronta a rivelazioni inedite. Ecco nel dettaglio le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.

Sabrina Salerno a Belve: "Mai stata l’amante di Berlusconi"

Tra le showgirl, cantanti e sex symbol più apprezzate degli anni ’80 e ’90 impossibile non citare Sabrina Salerno, diventata in quegli anni una presenza fissa nei varietà italiani. E proprio questa sera Francesca Fagnani avrà modo di ospitare la showgirl a Belve, con un’intervista ricca di domande pungenti e colpi di scena. Dalle anticipazioni fornite da Dagospia, sappiamo che nel corso dell’intervista registrata, e che andrà in onda stasera, Sabrina si è raccontata a cuore aperto ripercorrendo i momenti più brutti e più belli della sua carriera, con anche qualche inedita rivelazione. Primo su tutti, il ‘noto’ flirt con Silvio Berlusconi.

"Quanto c’è di vero in quel gossip?", ha chiesto Fagnani. Immediata la risposta di Sabrina Salerno: "Non sono mai stata la sua amante. Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma ‘Premiatissima’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente". Poi un’ulteriore e sorprendete rivelazione: "Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica. È amatissimo, uno che fa gli stadi". "Baglioni?", ha dunque ipotizzato la giornalista. "Lei è tremenda Fagnani…", ha dunque concluso la Salerno cercando di sviare la domanda.

La showgirl ha però affrontato anche un argomento molto delicato, ovvero il difficile rapporto con il padre. "L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi". Fagnani ha dunque domandato: "Lei ha chiesto il test del DNA?". "Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risulta sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome. Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza", la risposta della showgirl.

Belve, ultima puntata (2 dicembre 2025): tutti gli ospiti

Oltre a Sabrina Salerno, nell’ultima puntata che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 circa, tra gli ospiti intervistati avremo modo di vedere anche l’attrice Stefania Sandrelli e l’ex tennista, nonché attuale concorrente di Ballando con le stelle, Fabio Fognini. Ma, in occasione di questo ultimo appuntamento, anche Maria De Filippi si siederà finalmente sullo sgabello degli ospiti per rispondere a qualche pungente domanda di Francesca Fagnani.

